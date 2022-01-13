Gündem Kılıçdaroğlundan dakikalar içerisinde iki gaf birden Gelen uyarılar sonrası affedersiniz diyerek düzeltti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan dakikalar içerisinde iki gaf birden: Gelen uyarılar sonrası 'affedersiniz' diyerek düzeltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak'ta düzenlediği Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda konuştu. Kentteki kömür rezervine vurgu yapan CHP lideri, rakamları karıştırdı. Konuşmasının ilerleyen kısmında da kentin sembol isimlerinden 'Uzun Mehmet'in' adını karıştıran Kılıçdaroğlu, salondaki partililer tarafından sık sık düzeltildi.

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Kılıçdaroğlundan dakikalar içerisinde iki gaf birden: Gelen uyarılar sonrası affedersiniz diyerek düzeltti
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Zonguldak'ta vatandaşlara hitap etti.

Partisi tarafından düzenlenen Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda söz alan Kılıçdaroğlu, dakikalar içerisinde iki gafa birden imza attı.

BİRKAÇ DAKİKADA İKİ GAF BİRDEN

CHP lideri, önce Zonguldak'ın kömür rezervine vurgu yaparken "1.5 milyon ton rezerve sahibiz." dedi. Partililerden gelen uyarı sonrası, "1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" diyerek hatasını düzeltti.

Aradan geçen birkaç dakikanın ardından CHP lideri bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız.' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Partililer tarafından yeniden uyarılan Kılıçdaroğlu, "Affederiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaflar: Zonguldak'ta 1.5 milyon ton kömür rezervi var
OYNAT 00:26
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaflar: Zonguldak'ta 1.5 milyon ton kömür rezervi var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı gaflara yenilerini ekledi. Zonguldak'taki kömür rezervine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, '1.5 milyon ton rezerve sahibiz.' dedi. Kılıçdaroğlu salondan gelen uyarı sonrası, '1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız' diyerek hatasını düzeltmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu ilerleyen dakikalarda bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yine salondan gelen uyarılar sonrası 'Affedersiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız' dedi.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GÖNDERME: ŞAŞIRDIK MI?

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

ŞANLIURFA'DA DA GAFA İMZA ATMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile düzenlediği toplantıda da, 'Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir' ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
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Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
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Kılıçdaroğlundan dakikalar içerisinde iki gaf birden: Gelen uyarılar sonrası affedersiniz diyerek düzeltti

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