Muhalif medya Kılıçdaroğlu'nu savunmak için her yolu deniyor: 'Siyasi liderler önüne bakmaz'

Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa, Ankara asfaltında dahi yürürken Adalet Yürüyüşü’nde dik durur önüne bakmaz ileriye bakar. Bir siyasi liderin geçeceği yol burası bir kapalı mekansa program dahilindeyse bakılmıştır. Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar. Dik tutar ve yukarıdadır. Böyle bir fotoğraf vermez bir siyasi lider. Yoktur bulamazsın, bir tane bile bulamazsın. Kılıçdaroğlu’nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın. Dolayısıyla o kadar renk cümbüşünün içinde, desen bolluğu içinde Kılıçdaroğlu’nun yere bakmasını düşünemiyorum. Yere bakmadı ve bırakılan seccadeye bastı. Sorumluluk o seccadeyi orada bırakanların.