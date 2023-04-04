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Alevilerden Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Haçlı subayı gibi

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, seccadeye ayakkabısıyla basarak objektiflere poz veren Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sanki karşımızda haçlıların bir subayını görüyoruz" diyerek çok sert tepki gösterdi.

09:21 . 4/04/2023 Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu - Emrah Uslu

Kemal Kılıçdaroğlu - Emrah Uslu

levi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı
Emrah Uslu
, üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabılarıyla basan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Haçlı subayı'na benzetti.

"Sanki karşımızda haçlıların bir subayını görüyoruz"

Birkaç gün önce yayınladığı videoda, "Kılıçdaroğlu Alevi olmuş olsaydı HDP ile masaya oturmazdı. Bir Alevi, HDP ile masaya oturamaz. Böyle bir şey yok, kabul etmiyorum. Bu, Alevi toplumuna yapılmış en büyük ihanettir" diyen Emrah Uslu, bugün ise sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Seccade olayından birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu Alevi değil demiştim. Tekrar ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bir Alevi değildir! Olamaz da, biz Aleviler seccadeye bırakın ayakkabıyla basmayı, baş köşede saklarız. Sanki karşımızda Haçlıların bir subayını görüyoruz!"

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Emrah Uslu
#Alevi
1 saat önce
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