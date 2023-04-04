Alevilerden Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Haçlı subayı gibi

Birkaç gün önce yayınladığı videoda, "Kılıçdaroğlu Alevi olmuş olsaydı HDP ile masaya oturmazdı. Bir Alevi, HDP ile masaya oturamaz. Böyle bir şey yok, kabul etmiyorum. Bu, Alevi toplumuna yapılmış en büyük ihanettir" diyen Emrah Uslu, bugün ise sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: