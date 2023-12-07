Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın haber alamadığı oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili 11 Temmuz 2023'te polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Şüpheli, fidye istediği aileyle buluştuğu sırada polis tarafından yakalanmıştı. Şüpheli Hakan Öztürk, 13 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bayrampaşa'da öldürülen Muhammed Nur Kasadar'ın kafası bir leğenin içine konulmuş halde buzdolabında bulunmuştu. Kasadar'ın çıplak haldeki gövdesi bir valizde, kolları ve bacakları olduğu tahmin edilen parçaları ise ayrı bir derin dondurucuya konulmuştu. Vücudunun bir kısmının derisi yüzüldükten sonra çöpe atılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında Mustafa Kasadar, Balat Polis Merkezi'ne giderek oğlunun bir önceki gün evden ayrıldığını, aynı gün saat 15.00 sıralarında büyük oğlu Ömer Faruk'un telefonuna
"Şu anda Muhammed elimizde ayrıntılı bilgi için android bir telefondan 'Connected2 me' uygulamasını indirin ve 'Kasadari' diye bir hesap oluşturun. Bunun için 15 dakikan var, hesabı aç ve sana yazmamı bekle"
şeklinde mesaj gönderildiğini söyledi. Bu mesajı şaka sandıklarını, ancak oğlunun telefonunun cevap vermemesi ve gece saat 01.00'a kadar gelmemesi üzerine kaçırılmış olabileceği söylemesiyle soruşturmaya başlandı.
AİLEDEN 40 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİ
Mustafa Kasadar'ın cep telefonuna 'Connected2 me' uygulaması indirilerek şüpheliyle buluşma sağlamak için görüşüldü. Şüpheli aileden 40 bin dolar ayarlamalarını, parayı aldıktan sonra oğullarını bırakacağını söyledi. Şüpheli ile 11 Temmuz günü, saat 19.00'da Esenyurt, Hadımköy yolunda buluşma ayarlandı. Şikayetçi Ömer Faruk Kasadar'ın şüpheliyle devam eden görüşmede 40 bin dolar para bulamadığını ancak 70 bin lira getirebileceğini söylemesi üzerine şüpheli bu teklifi kabul ederek, ertesi güne randevu verdi. Şüpheli Hakan Öztürk, parayı Gaziosmanpaşa'da 75. Yıl Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Parkındaki çöp kovasına bırakmasını, kendisinin parayı aldıktan sonra kardeşini parkın yukarısında bulunan benzin istasyonuna bırakacağını söyledi. Polis bu kez diğer adreste tedbir aldı.
Ömer Faruk Kasadar parayı çöp kovasına bırakıp ayrıldı. Saat 04.45 sıralarında çöp kovası yanına şüpheli Hakan Öztürk gelerek parayı almaya çalışınca polis teslim olması için ikaz etti. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı ve polisler tarafından kovalama sonrasında yakalandı.
ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE ÖLÜMDEN SONRA PARÇALANMIŞ
Adli Tıp Kurumu raporunda, kişinin zehirlenerek öldüğüne ilişkin delil bulunamadı. Ayrıca vücudun ölüm sonrasında parçalanmış olduğu ve ölümünün bağla boğma sonucu geliştiği bildirildi.
Şüpheli Hakan Öztürk'ün ifadesinde, Mustafa Kasadar'ı ve oğullarını mahalleden tanıdığını, ağabey Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştığını, mesai ücretlerini vermediklerini iddia etti. Şüpheli Öztürk
, "Arkadaşım Enes, yanıma gelerek 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dediğine yer verildi. Şüpheli Öztürk, buluştuğu Muhammed Nuh ile evinde nargile içtikten sonra ağabeyine küfür ettiğini, Muhammed'in de kendisine yumruk atmasıyla kendisini kaybettiğini söyleyerek "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Bu işin parasız olmayacağı, ayrıca kira borcum olduğu için fidye istemek aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan 'Connected2 me' adlı uygulamasından 'kasadari' diye hesap açtığını, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım"
dedi.
Şikayetçi Ömer Faruk Kasadar ise şüphelinin 2019 yılında kitapevinde yaklaşık olarak 13 ay çalıştığını bu süre zarfından kendisiyle herhangi bir tartışmalarının olmadığını, hakkı neyse taraflarınca tamamıyla ödendiğini, kardeşini canice öldüren şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtti.
İddianamede, şikayetçilerle daha önceden çalışmış olduğu işyerinde hakkını vermemeleri sebebiyle aralarında bir husumet olduğu söyleyen şüphelinin olay günü ağabeyi Ömer Faruk'a küfür etmesi sonrasında maktulün kendisine yumruk atması üzerine kendisini kaybettiğini ve boğduğunu söylese de ilk haksız hareketin şüpheli tarafından gerçekleştirildiği dolayısıyla haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağı vurgulandı.
Şüpheli Hakan Öztürk'ün "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.