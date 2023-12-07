, "Arkadaşım Enes, yanıma gelerek 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dediğine yer verildi. Şüpheli Öztürk, buluştuğu Muhammed Nuh ile evinde nargile içtikten sonra ağabeyine küfür ettiğini, Muhammed'in de kendisine yumruk atmasıyla kendisini kaybettiğini söyleyerek "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Bu işin parasız olmayacağı, ayrıca kira borcum olduğu için fidye istemek aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan 'Connected2 me' adlı uygulamasından 'kasadari' diye hesap açtığını, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım"