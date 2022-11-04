Gündem Muharrem İnceden altılı masaya aday eleştirisi Erdoğan 20 senedir yıpranmıyor, bunlar neden yıpranıyor anlamıyorum
POLİTİKA

Muharrem İnce'den altılı masaya 'aday' eleştirisi: Erdoğan 20 senedir yıpranmıyor, bunlar neden yıpranıyor anlamıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'deki temasları sırasında altılı masaya "cumhurbaşkanı adayı" eleştirisinde bulunarak, "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Muharrem İnceden altılı masaya aday eleştirisi: Erdoğan 20 senedir yıpranmıyor, bunlar neden yıpranıyor anlamıyorum
​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

Mersin'deki temasları kapsamında Tarsus Kamyoncular Tırcılar Kooperatifi'ni ziyaret eden İnce, burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi karış karış gezip dertlerini anlattıklarını söyledi.

İktidar ve muhalefetin sorunları okuyamadığını savunan İnce, altılı masadan hayır gelmeyeceğini kaydetti. Partilerinin yepyeni bir ruh sunduğunu aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Şöyle bir tartışmanın içerisine girmeyiz mesela; 'Türkiye'nin cari açığı var, devlet uyuşturucu ticaretinden cari açığı kapatıyormuş' muhalefetin böyle iddiası var. Bu doğru değil böyle olmaz. Bu doğruysa, elinde belge varsa, hemen açıklayacaksın, peşine düşelim senin. Söz veriyorum eğer böyleyse uyuşturucu ticaretini devlet yapıp cari açığı kapatıyorsa bu vahim bir durumdur. Sana destek, yanında olalım. Açıkla belgesini. Yoksa belge, mahalle dedikodusu gibi dedikodu yapılmaz. Bunu yapamazsın."

"ATATÜRK GELSE SEÇİM KAZANAMAZ"

Bir katılımcının, "Biraz daha partide devam etseydiniz olmaz mıydı?" sorusu üzerine İnce, "Olmazdı. Atatürk gelse seçim kazanamaz orada." dedi.

Altılı masanın aday belirleyememesi ve başörtüsünün gündeme gelmesi sorusu üzerine İnce, başörtüsünün toplumda kapanmış bir mesele olduğunu ifade etti.

  • İnce, muhalefete eleştirilerde bulunarak, "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim. Birisi çıkıp da 'Ben Erdoğan'ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor, onu demesi lazım." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi: 'Ayağına sıkmak' diye buna derim
GÜNDEM
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi: 'Ayağına sıkmak' diye buna derim

Muharrem İnce'den CHP yandaşı medyaya tepki: Haber yapamazlar çünkü parayı keserler
OYNAT 00:21
Muharrem İnce'den CHP yandaşı medyaya tepki: Haber yapamazlar çünkü parayı keserler
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Fox TV ekranlarında Halk TV, TELE1 ve KRT TV'nin fonlandığını söyledi. İnce, muhalefet medyası olarak adlandırdığı televizyon kanalları için, 'Muhalefet medyası da aynı bir farkları yok. Mesela Halk TV de benim hiçbir haberimi göremezsiniz. TELE1 de KRT de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki bir gün yaparlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Çünkü bunlar demokrat medyaymış geçiniz bunları' dedi.
Altılı masaya aday eleştirisi

Altılı masaya 'aday' eleştirisi

'​Erdoğan 20 senedir yıpranmıyor, bunlar neden yıpranıyor'
Gelirlerimi düşürüyorlar

'Gelirlerimi düşürüyorlar'

​Elon Musk'tan aktivistlere tepki.
Ümit Özdağ: Akşener yakında altılı masayı dağıtacak

Bitlis'te kuduz köpek tarafından ısırılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi.

Mersin'de ambergris ele geçirildi.

Bartın'daki maden faciasına ilişkin acı haberi paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.