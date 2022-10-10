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POLİTİKA

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi: 'Ayağına sıkmak' diye buna derim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'Yasa ile olmaz gel Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Muharrem İnceden Kılıçdaroğluna başörtüsü eleştirisi: Ayağına sıkmak diye buna derim
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklama yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı. İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

  • İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gelin Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben.

Sonradan da 'onun elinden bu kozu aldım' gibi durum tespiti yapıyor; ama öyle değil. Yani bir anda toplumun gündeminde olmayan başörtüsünü konuştuk ne yazık ki" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için anayasa teklifini yineledi: Teklifi getireceğiz haydi bakalım
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için anayasa teklifini yineledi: Teklifi getireceğiz haydi bakalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Başörtüsü için anayasa teklifi ile ilgili de konuşan Erdoğan, Adalet Bakanı Bozdağ'ın bugün kabineye düzenlemeyi sunacağını belirterek CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım' çağrısını yaptı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü konusuna dalıyorsun Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun
OYNAT 00:34
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü konusuna dalıyorsun Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Halk Buluşması' ziyaretleri kapsamında Bartın'a geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, başörtüsü tartışmalarına değinerek, 'Muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor başörtüsü için diyor kanun çıkaracağız. Neymiş seçime yakın Erdoğan bunu gündeme getirecekmiş. Erdoğan da meydan okudu. ''Hadi gel buyur?'' dedi, ''Yasa yetmez anayasa ile yapalım.'' Sen bunu tahmin edemiyor musun? En iyi bildiği alana türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun' dedi.

Enver Aysever’den Kılıçdaroğlu’na başörtüsü eleştirisi: Erdoğan her gelene gol atıyor
OYNAT 00:28
Enver Aysever’den Kılıçdaroğlu’na başörtüsü eleştirisi: Erdoğan her gelene gol atıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına, bir eleştiri de gazeteci Enver Aysever'den geldi. Tele 1'de Gündeme Not isimli programında konuşan Aysever, “Bakın öyle bir orta yaptınız ki; Erdoğan her gelene gol atıyor.” dedi.


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