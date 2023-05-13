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Muharrem İnce'ye kaset kumpası: Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 13 kişi gözaltına alındı

Adaylıktan çekilmesi için hakkında çeşitli iddia ve montaj kasetlerle şantaj yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflar paylaşarak dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen ve aralarında Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz’ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

12:17 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kemal Özkiraz

Kemal Özkiraz

Adaylıktan çekilmesi ve Yedili Masa'nın adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun yanında olması için baskı yapılan Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpası ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında aralarında
Avrasya Araştırma Şirketi
kurucusu
Kemal Özkiraz
’ın da bulunduğu 13 şahıs gözaltına alındı.

Görüntüler yurtdışından alınma

Yapılan açıklamada sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü, bahse konu fotoğrafların ise yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.


#Muharrem İnce
#Kaset
#Kemal Özkiraz
#Avrasya Araştırma Şirketi
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