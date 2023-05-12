Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Muharrem İnce açıklaması: 13 hesap tespit edildi

Bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir. Konu hakkında çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.