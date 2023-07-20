Mülteci nefreti yetmedi İslam'a saldırıya geçtiler: Zafer Partili Şahin Filiz'den 'Ezanın Türkçe okunuşunun 91. yılı kutlu olsun' paylaşımı

Zafer Partili Şahin Filiz'den skandal paylaşım: Ezanın Türkçe okunuşunun 91. yılı kutlu olsun.
Zafer Partisi Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Filiz, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
Mülteci karşıtlığıyla bilinen Filiz, bu kez de İslam'ı hedef alarak ezanın Türkçeleşmesi gerektiğini savundu.
Filiz, paylaşımında geçmişte söylediği "Bu halk bu dini en saf şekliyle öğrensin mi diyorsunuz? Evet. Evet ise o zaman Türkçeleştireceksiniz bütün ibadet dilini" ifadelerinin yer aldığı videoyu da paylaşımına ekledi.
Bir paylaşım daha yaptı
Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Filiz, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Temmuz 1932 tarihli genelgesi ile kabul edilen Türkçe ezanın kabulünün 91. yılı kutlu olsun." diyerek Ziya Gökalp'in şu sözlerini paylaştı:
‘‘Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kuran okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.’’
- Atatürk’ün talimatıyla dokuz hafızın Dolmabahçe Sarayı’nda çalışmalarına başladığı Türkçe ezan, 18 Temmuz 1932’de Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla yürürlüğe girerek 18 yıl boyunca minarelerde okunmuş, Adnan Menderes Müslüman coğrafyasının temsili olan Ezan-ı Şerif'i tekrar orijinal diline çevirmişti.