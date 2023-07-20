Mülteci nefreti yetmedi İslam'a saldırıya geçtiler: Zafer Partili Şahin Filiz'den 'Ezanın Türkçe okunuşunun 91. yılı kutlu olsun' paylaşımı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 yayınında ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğunu ve Türkçe okutulması gerektiğini savundu. İnce, "Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe." dedi.