Gündem Cumhuriyet yazarı Özdemir İnceden Tele1 ekranlarında skandal sözler Ne zararı var Türkçe ezanın
POLİTİKA

Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce'den Tele1 ekranlarında skandal sözler: Ne zararı var Türkçe ezanın

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 yayınında ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğunu ve Türkçe okutulması gerektiğini savundu. İnce, "Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet yazarı Özdemir İnceden Tele1 ekranlarında skandal sözler: Ne zararı var Türkçe ezanın
Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce'den Tele1 ekranlarında skandal sözler: Ne zararı var Türkçe ezanın.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.

Ezanı Arapça okumanın Arap milliyetçiliği olduğunu belirten İnce, Demokrat Parti’nin de tekrar Arapçaya çevirmesinin hata olduğunu öne sürdü.

"Ne zararı var Türkçe ezanın"

1950 seçimlerini yapmanın hata olduğunu ve tek parti rejimiyle Türkiye'nin yönetilmesi gerektiğini savunan İnce, ezanın da Türkçe olması gerektiğini vurgulayarak, "Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce: Ne zararı var Türkçe ezanın
OYNAT 00:49
Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce: Ne zararı var Türkçe ezanın
Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 yayınında ezanın Türkçe olarak okutulması gerektiğini savundu. İnce, 'Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı.” dedi.

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi
GÜNDEM
TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi

Halk TV ile Tele1 kavgasında ikinci perde: 'Yayınımızı kestiniz' tartışması alevlendi
HAYAT
Halk TV ile Tele1 kavgasında ikinci perde: 'Yayınımızı kestiniz' tartışması alevlendi
Silivride bir günde beş yangın

Silivri'de bir günde beş yangın

​Belediye başkanı 'sigara izmariti' uyarısında bulundu.
Kartalda korku dolu anlar

Kartal'da korku dolu anlar

​Sekiz katlı apartmanın çatısı çöktü: Bina sakinleri tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dodurgaya seçim zaferi tebriği

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu.

​Akılalmaz olay: 24 yıl sonra ortaya çıktı.

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

​Yerleşim yerlerine çok yakın: Söndürme çalışmaları sürüyor.
İyilik yarışı Kızılay’la hayır mağazasına dönüştü
Gündem

İyilik yarışı Kızılay’la hayır mağazasına dönüştü

Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi, Kurban Bayramı öncesinde, imkanı olmayan vatandaşlar için giyim mağazası açtı. Kızılay gönüllülerinin, ihtiyaç sahiplerinin bayramı yeni elbiselerle geçirebilmesi için gece gündüz çalışarak hayata geçirdiği mağazanın açılışı dün yapıldı. Küçükçekmece Belediyesinin tahsis ettiği alanda hayata geçirilen mağazanın açılışında konuşan Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi Başkanı Hüseyin İpek, "Hayırsever vatandaşlarımız için köprü olduk. Gönüllü ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştı. Özellikle minik yavrularımızın bayramlık elbise mutluluğu, tüm yorgunluğumuzu aldı” dedi.
Raoul Petretta Kasımpaşa'da
Spor

Raoul Petretta Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, 25 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
TEKNOFEST Girişim Programı başladı: Selçuk Bayraktar 'ilk kez' diyerek duyurdu
Teknoloji

TEKNOFEST Girişim Programı başladı: Selçuk Bayraktar 'ilk kez' diyerek duyurdu

TEKNOFEST Girişim Programı bugün İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanla başladı. T3 Girişim Merkezi'nin TEKNOFEST yarışmacılarını 2 farklı eğitimle destekleyeceği programla ilgili açıklama yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalarda finale kalmış, dereceye girmiş genç kardeşlerimizin projelerini geliştirmek maksadıyla bu yıl ilk kez TEKNOFEST girişim programını başlattık. Finale kalanlar da bugün desteği kazandıklarında ileri seviye eğitimlere tabi tutularak ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki tam bağımsız yarınlarına hizmet etmek için yolculuklarına devam edecekler" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.