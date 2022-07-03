Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce'den Tele1 ekranlarında skandal sözler: Ne zararı var Türkçe ezanın Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 yayınında ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğunu ve Türkçe okutulması gerektiğini savundu. İnce, "Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe." dedi.

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