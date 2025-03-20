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Murat Ongun ve Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu

Murat Ongun ve Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu

17:0220/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Murat Ongun ve Mehmet Muhittin Palazoğlu dün gözaltına alınmıştı.
Murat Ongun ve Mehmet Muhittin Palazoğlu dün gözaltına alınmıştı.

İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Ertan Yıldız ile Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifadesi sürerken soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Dün gözaltına alınan Ongun, Mehmet Muhittin Palazoğlu ve İBB Başkanı "İmamoğlu'nun kasası" olarak bilinen Ertan Yıldız'ın mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.



#Murat Ongun
#Medya AŞ
#Mal Varlığı

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