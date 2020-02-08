Gündem Mustafa Akıncının hadsiz açıklamalarına Lefkoşeli profesörden alkışlanacak yanıt
POLİTİKA

Mustafa Akıncı’nın hadsiz açıklamalarına Lefkoşeli profesörden alkışlanacak yanıt

Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Asst. Prof. Dr. Emete Gözügüzelli'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına alkışlanacak bir cevap geldi. Doğu Akdeniz'in kritik bir yer haline geldiği ve bu süreçte temel hedefin Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılması olduğunu kaydeden Gözügüzelli, Akıncı'nın bu söylemlerinin psikolojik bir harekatın parçası olduğunu belirterek Türkiye'nin Kıbrıs davasından vazgeçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asst. Prof. Dr. Emete Gözügüzelli, sosyal medyadan video yayımladı.
Asst. Prof. Dr. Emete Gözügüzelli, sosyal medyadan video yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian'daki skandal açıklamalarına Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Asst.Prof.Dr.Emete Gözügüzelli'den alkışlanacak bir cevap geldi. Sosyal medya hesabından kısa bir video yayımlayan Gözügüzelli, Doğu Akdeniz'in kritik bir yer haline geldiği ve bu süreçte temel hedefin Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılması olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı’nın hadsiz açıklamalarına Lefkoşeli profesörden alkışlanacak yanıt
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Mustafa Akıncı’nın hadsiz açıklamalarına Lefkoşeli profesörden alkışlanacak yanıt
Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Emete Gözügüzelli Mustafa Akıncı'nın hadsiz açıklamalarına cevap verdi. Mustafa Akıncı gibi kişilerin bu tür açıklamalar yaparak Türkiye'yi Kıbrıs'dan çıkarmaya çalıştıklarını belirten Güzelli, ''Bu oyundur, bu psikolojik harekattır. Bu oyuna gelmeyelim'' açıklamasında bulundu.


Bu psikolojik harekat operasyonudur

Akıncı gibi küçük bir azınlık üzerinden bu psikolojik harekatın yürütüldüğünü kaydeden Gözügüzelli, "Kıbrıs meselesini sanki Türkiye, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri istemeden bulunuyor. Kıbrıs Türkleri garantörlüğü istemiyor noktasına getirmeye çalışıyorlar. Bu oyundur, bu psikolojik harekattır Türk kamuoyunu bu tür beyanatlar karşısında Kıbrıs davasından vazgeçmesi hedeflenmektedir" dedi. Türk kamuoyuna seslenen Gözügüzelli'nin açıklamaları şöyle:

  • "Doğu Akdeniz kritik bir merkez haline geldi. Bu süreçte temel hedef Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılmasıdır. Bunu biz denizdeki faaliyetlerde çok net gördük. Türkiye karşısından hak iddia ettikleri hukuk dışı talepler içerisinde de gördük. Dolayısıyla şuan seçimlerde tamamen bunu destekleyici söylemleri asılında ilerletme çabasındalar. Çünkü Türkiye karşıtlığı, sanki Türkiye, Kıbrıs'ta bir ilhak konumundaymış gibi uluslararası alanda yansıtarak bunu Kıbrıs Türkleri içerisinden çıkan mesajlarla özellikle AKEL'den seçilen Niyazi Kızılyürek aynı şeyi yapıyor Avrupa Parlamentosunda Akıncı aynı noktaya getiriyor yabancı basın nezdinde. Kıbrıs meselesini sanki Türkiye, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri istemeden bulunuyor. Kıbrıs Türkleri garantörlüğü istemiyor noktasına getirmeye çalışıyorlar. Bu oyundur, bu psikolojik harekattır Türk kamuoyunu bu tür beyanatlar karşısında Kıbrıs davasından vazgeçmesi hedeflenmektedir. Niye? Çünkü Kıbrıs davasına küsen, Kıbrıs Türklerinin bu şekilde düşündüğüne kanaat getiren bir Türk halkı, Türkiye ana vatan Kıbrıs davasından vazgeçer daha kolay geçer ve refleks göstermede geri durabilir. Dolaysıyla bu oyuna gelmeyelim. Kıbrıs Türkü tamamıyla bu şekilde düşünmüyor. Belli bir cüzi kesimin özellikle de yaygaracı küfürbaz ve gerçeklik dışı söylemleriyle iki vatan arasındaki bağların koparılması çalışmasından ibarettir bütün bu yapılanlar. Bu oyundur, psikolojik harekat operasyonudur. Lütfen herkes bu konunun farkında varsın ve bunlara inat birlik ve beraberliğimizi daha fazla kuvvetlendirme zamanıdır."

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