Mustafa Destici'den 'yeni anayasa' çağrısı: Bir an önce çıkartılması gerekiyor

"Türkiye'nin de artık daha mahal, bir an önce bu darbe anayasasından kurtularak, yerli, sivil, demokratik bir anayasaya kavuşturulmasıdır. Onun için tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz bu demokratik, sivil yeni anayasa konusunda masaya yaklaşmalı, oturmalı ve her türlü katkıyı vermelidir. Tabii burada şunu da ifade etmek gerekir. Yeni anayasa elbette ki sivil demokratik ve milli iradeyi yansıtan, milletin taleplerini içinde barındıran ve Türk İslam kültürüyle de çelişmeyen bir anayasa olmalıdır. Yeni anayasada, bir kere taviz veremeyeceğimiz noktalardan bir tanesi nedir? Buranın Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu, Türk vatanı olduğudur. Bir kere buradan asla taviz vermemiz mümkün değildir ve Türk kimliğidir. Bu Türk kimliğinin içerisinde bu Anadolu'da yaşayan ve devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünün yanında duran, ay yıldızlı al bayrağımızın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkes, hangi etnik kökene sahip olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun elbette ki bu üst kimliğin içerisinde yer almaktadır ve yer alacaktır. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Burası Türk vatanıdır. Herkesin bunu böyle kabul etmesi gerekir, beğenmeyen varsa o da bavulunu alır ve gider.''