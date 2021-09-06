Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e net soru: Ayasofya Camii'ne gitti mi?

TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programına konuk olan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, gazeteci Nedim Şener ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın bir bölümünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi masaya yatırıldı.

GÜNDEM Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi

Nedim Şener: İmamoğlu'nu gören var mı Ayasofya'da?

Konuyla ilgili konuşan Nedim Şener, Fatih Sultan Mehmet'e benzetilen İmamoğlu'nun Ayasofya Camii'ne hiç gitmemesini eleştirdi.

Şener, "Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı en önemli şey ne? İstanbul'un fethi. İstanbul'un Fethi'nin en önemli sembolü ne? Ayasofya Camii. Meral Akşener Ayasofya Camii'ne gitti, namaz kıldı. Peki, bugüne kadar Ekrem İmamoğlu, Ayasofya Camii'ne hiç gitti mi? Açılışına katılamadı, Ankara'da işi vardı. Aradan geçti bir yıldan fazla zaman. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nu gören var mı Ayasofya'da? Fatih Sultan Mehmet'e benzettiğiniz kişinin en önce, 80 yıl sonra açılışı yapılan İstanbul'un en büyük camisine İstanbul'un şehri-i emini olarak da büyükşehir belediye başkanı olarak da gitmesi gerekirdi değil mi? Ama benim ne kayıtlardan ne cami görevlilerinden öğrendiğim şey bugüne kadar gitmemiş olduğu" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:51 Nedim Şener'den Meral Akşener'e net soru: İmamoğlu hiç Ayasofya Camii'ne gitti mi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi TVNET canlı yayınında masaya yatırıldı. Konuyla ilgili konuşan gazeteci Nedim Şener, Akşener'in Ayasofya Camii'nde namaz kıldığını hatırlatarak 'Ekrem İmamoğlu Ayasofya Camii'ne hiç gitti mi?' diye sordu. BiP'te paylaş

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