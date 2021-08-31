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POLİTİKA

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerden Ekrem İmamoğluna Fatih Sultan Mehmet benzetmesi
Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kutlamalara katılarak konuşma yaptı. Akşener, yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti.

'İki kararlı lider'

Akşener, yaptığı konuşmada “1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım. Bizans’a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı.” ifadelerini kullandı.

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