Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kutlamalara katılarak konuşma yaptı. Akşener, yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti.

'İki kararlı lider'

Akşener, yaptığı konuşmada “1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım. Bizans’a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı.” ifadelerini kullandı.

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