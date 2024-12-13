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Nijer BBC'yi yasakladı: Yalan haberin bedeli

Nijer BBC'yi yasakladı: Yalan haberin bedeli

15:3113/12/2024, Cuma
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Nijer'de BBC'nin yayını 3 ay süreyle durduruldu
Nijer'de BBC'nin yayını 3 ay süreyle durduruldu

Nijer İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yaptığı yayınlarla yalan haber yaydığı bildirilerek yayınlarının 3 ay süreyle durdurulduğu duyuruldu.

BBC Nijer'de yayın yasağı kararı ile karşı karşıya...


Konuya ilişkin detayları Nijer İletişim Bakanlığı paylaştı.


Yapılan açıklamada, BBC'nin, yaptığı yayınlarla "kamu huzurunu ve askerin moralini bozmayı" amaçlayan yalan haber yaydığı kaydedidi.


Durdurulan üçüncü kuruluş


Açıklamada, bu nedenle BBC'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulduğu bildirildi.


BBC, Nijer'de Temmuz 2023'te yapılan askeri darbe sonrası, France 24 ve RFI'den sonra yayını durdurulan üçüncü kuruluş oldu.


BBC, programlarını yerel radyo kanalları üzerinden yayınlıyordu.



#BBC
#Nijer
#darbe

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