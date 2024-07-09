Çölde kaybolan 14 kişinin cesedine ulaşıldı

Kenya'da yaşlılar, yakınları tarafından "cadı" oldukları iddiasıyla öldürülüyor. Ülkede yaşlıların öldürülmesinin ardındaki gerçek ise bambaşka. Cinayetlerin nedeni olarak yaşlıların sahip olduğu arazilerin aile içinde devredilmesi olarak gösteriliyor. Miras yüzünden cinayetlerin artması nedeniyle, bölgede yaşlılar için kurtarma merkezi bulunuyor.