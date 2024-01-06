Numan Kurtulmuş: Ümit ediyorum ki gazetecilerin yeşil pasaport alması mümkün olur

Kurtulmuş, konuşmasında, "Aslında bisikletle, gazetecilik mesleği arasında bir bağlantı kurulabilir. Gazetecilik mesleği de en zor şartlarda sürekli hareket etmeyi, peşinde koştuğunuz haberin, gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için durmaksızın bir mücadele ifa etmeyi gerektiriyor. Aynen bir bisikletçinin düşmemek için sürekli pedal çevirmesi gibi. Aslında hem gazeteci hem bisikleti kullanan, pedalı çevirdiği andan itibaren özgür bir şekilde kendisini olayın akışına bırakarak değil, disiplin içinde, denge içinde, özgür bir şekilde yaptığı işi yerine getirmeye gayret ediyor. Bu yarışmanın bundan sonra gelenekselleşerek devamını temenni ederim" dedi.