O mekan artık öğrenci ve hocaların: Boğaziçi Üniversitesi kampüste içkili havuz partileri veren tesisin kapatıldığını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan ve gece kulübü gibi hizmet veren işletmenin sözleşmesi doldu. Eski üniversite yönetimi tarafından Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (BÜMED) kiralanan ve kira sözleşmesi sona eren alan artık akademisyen ve öğrencilerin kullanımına tahsis edilecek.

BOŞALTILMASINI İSTEDİK

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan ve BÜMED’in bir iştiraki olan ticari işletmenin üniversitemizden kiraladığı 8 bin 80 metrekarelik alanın kira sözleşmesi 7 Ocak 2023 itibarıyla sona ermiştir. Bu alan üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına tahsis edilecektir. Bu sebeple işletmeden okulumuzun arazisini boşaltması talep edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KAMU ZARARI OLUŞTURUYORDU

Kurumun, 8 bin 80 metrekarelik alan için üniversiteye aylık 162 bin 500 lira kira bedeli ödediği, benzerleri ile karşılaştırıldığında arazinin kamu zararı oluşturan sembolik bir ücretle kiralandığının görüldüğü aktarılan açıklamada, “Üniversitemizin son derece kısıtlı olan fiziksel alanı göz önünde bulundurulduğunda kampüsümüzdeki 8 dönümlük bir arazinin, üçüncü kişilerin kullanımına sunulması kabul edilebilir değildir” denildi.



