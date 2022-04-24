Boğaziçi Üniversiteliler iftarda bir araya geldi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği BURA tarafından gerçekleştirilen iftarda coşkulu bir kalabalığa sahne oldu. Bini aşkın Boğaziçili katılımcının bulunduğu programda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez

Kendisi de Boğaziçi mezunlarından olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez konuşmasında “Bakanlık olarak kökleri bir buçuk asıra ulaşan Boğaziçi Üniversitemizin her zaman yanındayız. Hepinizi üniversitemizi dünya sıralamasında çok daha yukarılara taşıma yolunda iş birliğine sahip çıkmaya davet ediyor, ideolojik saplantıların buna engel olmaması gerektiğini hatırlatıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Rektör Prof. Dr. Naci İnci

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs meydanını dolduran mezunlara hitap eden Rektör Prof. Dr. Naci İnci üniversitenin kat ettiği mesafelere değinirken “Üniversitemizi uluslararası rekabette daha da ileri taşıma vizyonundan hareketle çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne üniversitemizin akademik ve idari her alanda tekâmülünü esas alan önemli çalışmalara imza attık.

Bir taraftan Cambridge, Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenleri kadromuza dahil ederek akademik kapasitemizi geliştiriyor bir taraftan da yeni kurulan enstitütü ve fakültelerle üniversitemize yeni çalışma odakları kazandırıyoruz.

Yeni kurulan Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü’nde planlanan yüksek teknoloji odaklı Ar-Ge çalışmalarının ve önümüzdeki dönem öğrenci almaya başlayacak olan hukuk fakültesinde bilhassa uluslararası hukuk alanında yapılacak çalışmaların ülkemiz akademisine büyük katkılar yapacağına inanıyoruz” dedi.

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Üniversitenin altyapı geliştirme çalışmaları hakkında da bilgi veren İnci “Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle devralınmasıyla birlikte İngilizce Hazırlık Okulumuz Kilyos Kampüsünden taşınarak, hemen karşımızdaki Anadolu Hisarı Kampüsüne yerleşecek, Kilyos Kampüsümüz araştırma ve teknoloji üretimi amaçlı bir kampüse dönüştürülecektir. Bu yeni kampüsle birlikte Üniversitemizin mekânsal sorunları açısından tarihi bir ilerleme kaydetmiş oluyoruz” sözlerini kaydetti.

Fehim Paluluoğlu

BURA Derneği Başkanı Fehim Paluluoğlu ise yaptığı açılış konuşmasında, iftar vesilesi ile bini aşkın Boğaziçili ile kampüste buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve mezun camiası olarak üniversitenin gelişimine yönelik her türlü gayreti desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.