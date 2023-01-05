ODTÜ'de düzenlenmek istenen Savunma Sanayi Zirvesi radikal sol örgütlerin salon işgaliyle engellendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Savunma Sanayi Topluluğu'nun düzenlediği ikinci Savunma Sanayi Zirvesi, radikal sol örgütlerin girişimiyle engellendi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğin yapılacağı salonun kapıları, sol örgütler tarafından kapatıldı.

TGB ÜYELERİ OKULA ALINMIYOR

ODTÜ yönetimi, salonun kapısına barikat kuran ve zirveyi iptal etmeye çalışan provokatörlere bir müdahalede bulunmadı. Üniversite yönetimi, Türkiye Gençlik Birliği üyelerini ise okula almadı.

Yeni teknoloji üreten yerli şirketlerin katılacağı zirveden rahatsızlık duyan sol örgütlerin müdahalesine tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği üyeleri durumu protesto ederek ODTÜ'de nöbete başladı.

"ODTÜ'YÜ BİR AVUÇ TERÖRİSTE BIRAKMAYACAĞIZ"

Üniversite yönetimine tepki gösteren TGB Genel Başkanı Kahayan Çetin, "ODTÜ öğrencisinin okuluna girmesine, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarını konuşmasına hiç bir kuvvet engel olamaz. Onlara meydan okuyoruz. Gelecekler, burada bize hesap verecekler ya da biz ODTÜ yönetiminde karşı da PKK ya karşı da, bütün Türkiye düşmanlarına karşı da burada nöbetteyiz. ODTÜ'yü bir avuç çapulcuya, bir avuç teröriste bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

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