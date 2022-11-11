Gündem Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜde Türk devletine "katil" denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı
POLİTİKA

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine "katil" denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı

ODTÜ duvarlarına Türk devletine katil denilen ve Türk ordusuna kimyasal silah iftirasının atıldığı paçavra asıldı. Türkiye Gençlik Birliği öğrencileri, paçavrayı indirerek yerine Türk bayrağını astı. TGB ODTÜ Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!" ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine katil denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı
TGB, ODTÜ'de PKK sempatizanlarının astığı kimyasal silah pankartını indirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 'ODTÜ Forum' isimli oluşum, HDP'nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Finacancı'nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı.

TSK'YA İFTİRAYA DESTEK

'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek.' ifadelerinin yer aldığı skandal pankart, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından indirildi.

PAÇAVRA İNDİRİLDİ TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, pankartı indirmelerinin ardından yerine Türk bayrağı astı. TGB ODTÜ Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!"

ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afiş asıldı
OYNAT 00:36
ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afiş asıldı
ODTÜ duvarlarına Türk devletine 'katil' denilen ve Türk ordusuna kimyasal silah iftirasının atıldığı paçavra asıldı. Türkiye Gençlik Birliği öğrencileri, paçavrayı indirerek yerine Türk bayrağını astı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz
GÜNDEM
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz

Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulu'nu harekete geçirdi: Meclis'e soru önergesi verecek
GÜNDEM
Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulu'nu harekete geçirdi: Meclis'e soru önergesi verecek
Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Teröristler mağarada kıstırıldı: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKKlı teslim oldu

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.