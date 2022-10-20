Gündem Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulunu harekete geçirdi Meclise soru önergesi verecek
POLİTİKA

Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulu'nu harekete geçirdi: Meclis'e soru önergesi verecek

Terör örgütü sözcülüğüne soyunan HDP ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçladı. Geçmiş dönemde PKK'ya destek yürüyüşlerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu propagandaya destek verdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meclis'e soru önergesi vereceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulunu harekete geçirdi: Meclise soru önergesi verecek
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile sınır içi ve sınır dışında mücadelesi kesintisiz devam ederken terör örgütü sözcülüğüne soyunan HDP ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Geçmiş dönemde PKK'ya destek yürüyüşlerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu propagandaya destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, Meclis'e soru önergesi vereceğini söyledi.

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Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç."

Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
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Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı.

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