Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti.

TTB Başkanı'nın bu açıklamaları büyük tepki çekerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı hakkında PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

FİNCANCI: SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM

TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Fincancı ise bu yalanını sürdürdü. Almanya'nın Köln kentinde sözde 'Türkiye'de insan hakkı ihlalleri' konulu bir konferansta konuşan Fincancı, şu açıklamalarda bulundu:

"Hükümet savunma refleksi gösteriyor. Biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz."

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OYNAT 00:27 TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz Terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü. Almanya'nın Köln kentinde sözde 'Türkiye'de insan hakkı ihlalleri' konulu bir konferansta konuşan Fincancı, 'Hükümet savunma refleksi gösteriyor. Biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:02 Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.



Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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