TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü: Saldırmaları bizi susturmaz
Terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'kimyasal silah' yalanını sürdürdü. Almanya'nın Köln kentinde sözde 'Türkiye'de insan hakkı ihlalleri' konulu bir konferansta konuşan Fincancı, "Hükümet savunma refleksi gösteriyor. Biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz." dedi.
Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti.
TTB Başkanı'nın bu açıklamaları büyük tepki çekerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı hakkında PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
FİNCANCI: SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Fincancı ise bu yalanını sürdürdü. Almanya'nın Köln kentinde sözde 'Türkiye'de insan hakkı ihlalleri' konulu bir konferansta konuşan Fincancı, şu açıklamalarda bulundu:
"Hükümet savunma refleksi gösteriyor. Biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz."