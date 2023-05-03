OGM orman yangınlarıyla mücadelede yükselişe geçti

"Bizdeki uçak teknoloji olarak diğerlerinin kullandığının en son versiyonu. Bu anlamda doğru bir tercihte bulunduğumuzu belirtmek isterim. Aldığı bilgileri 20 dakikada karar vericilere ulaştırıyor. Bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Biz yangına müdahale süresini 11 dakikaya indirdik. 10 dakikaya inmesi hedefimiz ama yetmez. Bir müjde daha vermek isterim. Özellikle yangınla ilgili ülkedeki orman alanının yüzde 55'ine tekabül eden alan Akdeniz çanağında yanma riski çok yüksek bir alan. Bunun başında Antalya, Muğla ve İzmir geliyor. Buralarda biz genel müdürlük olarak hava araçlarımız için Dalaman hava üssünü kullanıyorduk ama sivil bir havalimanı olması sebebiyle bizim harekatımızı belli zamanlarda kısıtlıyordu. Yangın sezonu turizmin yoğun olduğu dönemlere geldiği için bizim için riskti. Şimdi inşallah birisi Muğla, diğeri İzmir'de olmak üzere 2 tane kendimize özel, kendi hava araçlarımızı kullanabileceğimiz hava üssümüzü hayata geçireceğiz. İhtiyaç olduğunda her türlü birimlerimizin ihtiyacı olan üs olarak buralar kullanılacak."