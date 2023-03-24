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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu: 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını atamaların ise 8 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu.

09:47 . 24/03/2023 Cuma
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Atamalar 8 Mayıs'ta yapılacak.

Atamalar 8 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih 8 Mayıs olarak açıklandı.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu;


“Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”


Kontenjan dağılımı nasıl olacak?

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin,
“45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.”
ifadelerini kullandı.

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.



Son 20 yılın tek seferde yapılan ilk ve en fazla ataması

Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.



Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını belirterek, "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz" demişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.



#MEB
#Öğretmen ataması
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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