Atamalar 8 Mayıs'ta yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasında tarih 8 Mayıs olarak açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu;
Kontenjan dağılımı nasıl olacak?
Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.
Son 20 yılın tek seferde yapılan ilk ve en fazla ataması
Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını belirterek, "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.