Gündem Oktar Babuna Adnan Oktar ile akıl hastanesinde tanıştım
İSTANBUL

Oktar Babuna: Adnan Oktar ile akıl hastanesinde tanıştım

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanık Ahmet Oktar Babuna, mahkemede yaptığı savunmada, Adnan Oktar ile ilk tanışmasının Bakırköy'deki akıl hastanesinde olduğunu anlatan sanık Babuna, 1987 yılında öğrenciyken Adnan Oktar'ın bir sözünden dolayı akıl hastanesinde bulunduğunu, Oktar'a şizofren tanısı konulduğunu ancak böyle bir hastalığının olmadığını anlattı.

Haber Merkezi AA
Gözaltına alınan Oktar Babuna
Gözaltına alınan Oktar Babuna

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna, savunma yaptı.

Hastalığı döneminde bütün mal varlığını sattığını belirten sanık Babuna, "Ben de malımı devrediyorum. 1999 yılında devrediyorum, en şiddetli tedavimin yapıldığı dönemdi. Tedavi masraflarımı karşıladım." dedi.

"Hastalığıma 1,5 milyon dolar harcadım"

Başkan Perk'in "Gayrimenkullerinizi dosyada diğer kişilere devrettiğiniz iddiaları var. Rahmetli babanız o gayrimenkulleri bırakmasaydı, ne yapacaktınız?" demesi üzerine sanık Babuna, "Ölürdüm. Hastalığım için Amerika'ya gitmek zorunda kaldım. Benim teşhisim New York'ta konuldu. Amerika'da bile tedavi edilemiyordu. Deneysel tedavi uyguladılar. En yüksek kemoterapi verdiler. 1,5 milyon dolarlık masraf oldu. Para havuzu yok. Peygamber Efendimiz diyor ki, 'İki kişinin fazla malı varsa diğerine versin.' İnfak budur. Ben Allah korkusu olan biri olarak infaksız yaşayamam. Benim üzerime mal kalırsa ben bunun hesabını veremem, bunun örgütle alakası yok. Konferanslara gidiyoruz, ücret almıyoruz ki." diye konuştu.

Babuna, örgüt evliliği yaptığına dair iddialara ilişkin, eşinin pırlanta gibi bir insan olduğunu, canından çok sevdiğini söyledi.

  • Adnan Oktar ile ilk tanışmasının Bakırköy'deki akıl hastanesinde olduğunu anlatan sanık Babuna, 1987 yılında öğrenciyken Adnan Oktar'ın bir sözünden dolayı akıl hastanesinde bulunduğunu, Oktar'a şizofren tanısı konulduğunu ancak böyle bir hastalığının olmadığını anlattı.

"Adnan Oktar 33. derece mason"

Cumhuriyet Savcısı Serkan Akan, "Davanın sanıklarından Sercan Yalva'nın babanızın mirasını tapudan 19 kez sorguladığı görülüyor. Neden sorgulamıştır?" sorusuna sanık Babuna, "Benim muhattabım avukatlarımdır." dedi.

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  • Üye hakim, "Masonlara dini anlattığınızı söylediniz. Masonlardan berat alınmasının sebebi dini anlatmaktan mıdır?" diye sordu.

Sanık Babuna da "Amerikalı mason localarında Müslümanlığı anlattım. Bütün üstatlar Adnan Bey’e gelir. Adnan Bey, 33. derece masondur. Loca kurma yetkisi var. Bütün dünyanın gözü önünde oldu, Kur'an-ı Kerim'i locaya koydurttuk." dedi.

Sanık Adnan Oktar'ın avukatı da söz alarak "Masonluk İçişleri Bakanlığına bağlı resmi bir dernektir." dedi.

Babuna'nın savunmasını tamamlamasından sonra duruşmaya öğle arası verildi.

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