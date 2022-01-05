Gündem Okullar kapanacak mı? Artan omicron vakaları sonrası Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması
EĞİTİM

Okullar kapanacak mı? Artan omicron vakaları sonrası Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Okullar kapanacak mı? Artan omicron vakaları sonrası Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı nedeniyle okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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İngiltere’de 'omicron' alarmı: Ortaokullarda artık zorunlu hale getirildi

Omicron sonrası demicron eğitimde sağlığı tehdit ediyor: Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor
FOTOĞRAF 16
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Koronavirüsün hızlı bulaşıcı etkiye sahip omicron varyantı nedeniyle dünyada vaka sayıları gittikçe artıyor.
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Birçok ülkede vaka artışının önüne geçebilmek için tedbirler daha da sıkılaştırıldı.
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Türkiye’de de bu ay omicron varyantının görüldüğünün açıklanmasının ardından özellikle üniversite öğrencileri, uzaktan eğitim taleplerini tekrar dile getirmeye başladılar.
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Gerek öğrencilerin taleplerini dikkate alan gerekse de kampüste vaka sayılarında kayda değer bir artış gözlemlediğini açıklayan Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı.
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Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.
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Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.
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Kampanya başlattılar
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Milliyet. com ' un haberine göre Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından, finallerin yaklaşmasıyla kalabalık sınıf ortamında yüz yüze sınav olmaktan ve salgına yakalanmaktan endişe duyan birçok öğrenci, sosyal medya üzerinden üniversitelerine daha fazla önlem almaları konusunda taleplerini iletti.
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Örneğin hibrit eğitimin yapıldığı Hacettepe Üniversitesi’nde final sınavlarının yüz yüze olacağının açıklanmasıyla öğrenciler, “Hacettepe Hibrit Sınav İstiyor” etiketi açarak, online derslerin sınavlarının da online olmasını istediklerini ve sınavların nasıl yapılacağına hocaların karar vermesi gerektiğini dile getirdiler.
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Maltepe Üniversitesi öğrencileri de finallerin online yapılması için change.org’da bir imza kampanyası başlattılar.
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) artan vakalar önlem getirdi. Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, corona virüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.
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Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.
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Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek.
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Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.<br><br>
Omicron sonrası demicron eğitimde sağlığı tehdit ediyor: Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor
Hızlı bulaşma özelliği olan omicron varyantı, eğitim sisteminde geçen yıla dönüş alarmına yol açtı. Bazı üniversitelerde uygulamalı dersler hariç tüm derslerin online yapılması kararlaştırıldı. Pek çok üniversitede de bu yönde hazırlıklara başlandı.


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