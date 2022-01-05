Okullar kapanacak mı? Artan omicron vakaları sonrası Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Maltepe Üniversitesi öğrencileri de finallerin online yapılması için change.org’da bir imza kampanyası başlattılar.

Örneğin hibrit eğitimin yapıldığı Hacettepe Üniversitesi’nde final sınavlarının yüz yüze olacağının açıklanmasıyla öğrenciler, “Hacettepe Hibrit Sınav İstiyor” etiketi açarak, online derslerin sınavlarının da online olmasını istediklerini ve sınavların nasıl yapılacağına hocaların karar vermesi gerektiğini dile getirdiler.

Milliyet. com ' un haberine göre Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından, finallerin yaklaşmasıyla kalabalık sınıf ortamında yüz yüze sınav olmaktan ve salgına yakalanmaktan endişe duyan birçok öğrenci, sosyal medya üzerinden üniversitelerine daha fazla önlem almaları konusunda taleplerini iletti.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

Gerek öğrencilerin taleplerini dikkate alan gerekse de kampüste vaka sayılarında kayda değer bir artış gözlemlediğini açıklayan Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı.

Birçok ülkede vaka artışının önüne geçebilmek için tedbirler daha da sıkılaştırıldı.

Omicron sonrası demicron eğitimde sağlığı tehdit ediyor: Üniversiteler hibrit eğitime geçiyor

Hızlı bulaşma özelliği olan omicron varyantı, eğitim sisteminde geçen yıla dönüş alarmına yol açtı. Bazı üniversitelerde uygulamalı dersler hariç tüm derslerin online yapılması kararlaştırıldı. Pek çok üniversitede de bu yönde hazırlıklara başlandı.