İngiltere’de 'omicron' alarmı: Ortaokullarda artık zorunlu hale getirildi

HEM ÜLKE EKONOMİSİ HEM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KATKI<br>​<br>​ Aynı okulda matematik öğretmeni olan, okul proje koordinatörü Cevdet Canpolat, ''Pek çok TÜBİTAK projesinde başarı gösteren öğrencimiz, pandemi sürecinde bir sterilizasyon kutusu üretti. Özellikle sağlık çalışanlarının gün içerisinde çok fazla tükettiği N95 maskelerini 50 kez sterilize ederek tekrar kullanma şansı elde ediyor. Yaptığı bu kutuyla hem ülke ekonomisine hem de sağlık açısından katkı sağladığını düşünüyorum. Öğrencilerimizin daha bu yaşta bu tarz başarılar göstermesi, bizim açımızdan da umut vadediyor\" diye konuştu.