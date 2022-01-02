​Maske kapıda kalmasın: Vakaları gönüllü tedbir durdurur

Dünyada yaşanan Omicron varyantı paniği Türkiye’ye sıçradı. Son vaka sayıları 40 bini aşarken bunun önümüzdeki günlerde daha artacağı düşünülüyor. Bilim insanları, korkulan tablolara geri dönmemek ve yeniden kapanma yaşamamak için vatandaşı kendi önlemlerini almaları konusunda uyarıyor. Her zamanki gibi Omicron’a karşı en etkili silahın maske, mesafe, temizlik ve aşılama olduğunun altını çizen uzmanlar, kuralların uyulması dahilinde bu yıl pandeminin son yılı olabileceği düşüncesinde.

KORONAVİRÜS TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

VAKA ARTIŞI DURDURULAMIYOR

Kış aylarına girilmesiyle birlikte insanlar toplu alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Buna rağmen maske ve mesafe kapıda kaldı. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına da eskisi kadar riayet edilmedi gözlemleniyor. Birçok kişi de halen hatırlatma dozlarının önemini kavrayamamış durumda. Bunların neticesinde vaka sayıları 40 bin ile Nisan ayı sonu değerlerine yaklaştı. Hızlı yükseliş ise durdurulamıyor. Aralık sonu itibarıyla yatak doluluk oranı yüzde 57’ye yaklaşırken, erişkin yoğun bakım dolulurk oranı yüzde 70 oldu. Vantilatör doluluk oranı yüzde 31 seviyesini bulurken hastalarda zatürre oranı da yüzde 4’e yaklaştı. Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıktı, hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşandı. Son bir ayda vefat eden vatandaşlardan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların yüzde 87,21’ine tekabül ediyor. Bununla birlikte vakaların yüzde 16,81’i 60 yaş üzeri vatandaşlardan oluşuyor.

KORONAVİRÜS Avrupa ülkelerinden yılbaşı öncesi yasak üstüne yasak: Türkiye'de kısıtlama olmaması endişelendiriyor

KENDİ YASAĞIMIZI KENDİMİZ KOYALIM

Diğer varyantlara göre daha hızlı bulaşan Omicron, kış mevsiminin yaşandığı bu günlerde vaka sayısında ciddi artış getirdi. Vatandaşların rehavete kapılarak kurallara uymadığını belirten uzmanlar, Batılı ülkelerde panik yaratan gelişmelerle karşılaşmamak için toplumun kendi yasak ve kurallarını kendilerinin koyması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre bu süreçte koruma altına alınması gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler.

REKLAM

Salgının sonunu getirecek uyarılar şöyle:

-GÖNÜLLÜ KARANTİNA: Virüse yakalanıp karantinaya girenler dışında test yaptırmayan ama kendinden şüphelenenler de kendilerini karantinaya almalı.

-PCR'DAN KAÇMAYIN: Maske kuralının ihlal edilmesi başta İnfluenza olmak üzere gribal virüsleri beklenenden fazla artırdı. Ayrıca benzer semptomlar nedeniyle grip olduğunu düşünenler de fazla. Bu yüzden en ufak şüphede PCR testi yaptırılmalı.

-KORUYUCULUĞU YÜKSEK MASKE KULLANIN: Kapalı ve kalabalık ortamlarda çift maske ya da filtrasyonu yüksek maske takılmalı. Aşı olanlar da maskeden taviz verilmemeli.

-KAPALI ORTAMLARDA ÇOK KALMAYIN: Kapalı ortamlar ve kalabalık toplantılardan kaçınılmalı. Bu ortamlara girilmesi halinde sık sık havalandırma yapılmalı. Mekanların kısa aralıklarla dezanfekte edilmeli.

-MESAFEYİ ARTIRIN: Havalandırmanın olmadığı ya da yetersiz kaldığı ortamlarda mesafe 3 metreye çıkarılmalı.

-AŞININ ETKİSİ 10 HAFTA, HATIRLATIN: Biontech ve Sinovac aşılarının Omicron'a karşı koruyuculuğu 10'uncu haftadan itibaren azalıyor. Bu sebeple hatırlatma dozları ihmal edilmemeli.

REKLAM