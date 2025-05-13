Ömrünü 3 engelli evladına adayan 72 yaşındaki annenin videosu yüreklere dokunmuştu: Sevindiren haber geldi

Engelli 3 çocuğuna bakan fedakar anneyi ziyaret eden Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Burada çok üstünde bir durum var. 3 engelli çocuğa bu şekilde yıllarca bakmak, çok olağanüstü bir manevi güçtür. Ben tekrardan sizleri tebrik ediyorum. Bir sıkıntınız olduğu zaman biz her daim buradayız. Devlet her zaman var, Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin birçok organı var. Devletimiz; maddi, manevi ve ev olarak da yardımcı olur. Biz üstümüze gereken ne varsa yardımcı olacağız. Sizin daha huzurlu ve mutlu bir ortamınız olacak. Bugün Süheyla ablamızın ziyaretine geldik. Sosyal medyadaki paylaşımından sonra onu görmeye geldik. Bu vesileyle Anneler Günü'nü tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.