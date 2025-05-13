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Ömrünü 3 engelli evladına adayan 72 yaşındaki annenin videosu yüreklere dokunmuştu: Sevindiren haber geldi

Ömrünü 3 engelli evladına adayan 72 yaşındaki annenin videosu yüreklere dokunmuştu: Sevindiren haber geldi

10:5713/05/2025, Salı
Yeni Şafak
IHA
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Ömrünü 3 engelli evladına adayan 72 yaşındaki anneyi sevindiren haber
Ömrünü 3 engelli evladına adayan 72 yaşındaki anneyi sevindiren haber

Hatay’da ömrünü 3 engelli evladına adayarak yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Süheyla Ezer'e iyi haberi Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar verdi.

Antakya ilçesinde yaşayan Süheyla Ezer'in evlatları; 51 yaşındaki Şirin, 48 yaşındaki Günay ve 40 yaşındaki İbrahim Halil kan uyuşmazlığı nedeniyle engelli doğdu.



ANNELER GÜNÜ'NDE ZİYARET EDİLDİ


Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Anneler Günü dolayısıyla Sühleyla Ezer'i yaşadığı konteynerinde ziyaret etti. Başkan Yapar, 3 engelli çocuğuna ömrünü adayan anneye destekçi olduklarını belirterek Ezer’i takdir etti.


"OLAĞAN ÜSTÜ MANEVİ BİR GÜÇTÜR"


Engelli 3 çocuğuna bakan fedakar anneyi ziyaret eden Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Burada çok üstünde bir durum var. 3 engelli çocuğa bu şekilde yıllarca bakmak, çok olağanüstü bir manevi güçtür. Ben tekrardan sizleri tebrik ediyorum. Bir sıkıntınız olduğu zaman biz her daim buradayız. Devlet her zaman var, Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin birçok organı var. Devletimiz; maddi, manevi ve ev olarak da yardımcı olur. Biz üstümüze gereken ne varsa yardımcı olacağız. Sizin daha huzurlu ve mutlu bir ortamınız olacak. Bugün Süheyla ablamızın ziyaretine geldik. Sosyal medyadaki paylaşımından sonra onu görmeye geldik. Bu vesileyle Anneler Günü'nü tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



#Hatay
#Süheyla Ezer
#Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar
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