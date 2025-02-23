Ön seçim erken süreç yanlış

Bu vekillere “Neden imza vermediniz” sorusu da yöneltildi. Özel’e yakın olan ancak ön seçime karşı olanlardan bazıları “Tek adayla seçime gidilmez. Ön seçim için çok erken. Süreç yanlış yürütülüyor” dediği öğrenildi. 23 Mart’ta yapılacak ön seçim için gün sayan Ekrem İmamoğlu’na imza atmayan vekiller genel merkezin takibine alındı. 17 vekilden bazıları yurt dışında olduğu için imza atamadığını söylerken, kimisi de sürecin yanlış yönetildiğini belirtti. İmza vermeyen vekillerin ilerleyen günlerde genel merkez tarafından takip edileceği dillendiriliyor. Ön seçim sürecinde, bu vekillerin sahada teşkilatlarla da ilgilenmeyeceği iddia edildi.