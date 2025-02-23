Ön seçim erken süreç yanlış

CHP Genel Merkezi, İmamoğlu’na imza vermeyen 17 vekilin peşine düştü. “Neden imza vermediniz” sorusu yöneltilen vekiller “Ön seçim için çok erken. Süreç yanlış yürütülüyor” dedi.
CHP’de ön seçimde yarışacak tek adayın Ekrem İmamoğlu olmasının ardından Genel Merkez’in İmamoğlu’na imza vermeyen 17 vekilin peşine düştüğü bildirildi. Meclis’te 133 sandalye ile temsil edilen CHP’de genel merkez, milletvekillerini tek tek arayarak, “Aday adaylığı sürecinde imza verin, parti içi demokrasiye katkı sunun” çağrısında bulundu.
BAZILARI YURT DIŞINDA
Bu vekillere “Neden imza vermediniz” sorusu da yöneltildi. Özel’e yakın olan ancak ön seçime karşı olanlardan bazıları “Tek adayla seçime gidilmez. Ön seçim için çok erken. Süreç yanlış yürütülüyor” dediği öğrenildi. 23 Mart’ta yapılacak ön seçim için gün sayan Ekrem İmamoğlu’na imza atmayan vekiller genel merkezin takibine alındı. 17 vekilden bazıları yurt dışında olduğu için imza atamadığını söylerken, kimisi de sürecin yanlış yönetildiğini belirtti. İmza vermeyen vekillerin ilerleyen günlerde genel merkez tarafından takip edileceği dillendiriliyor. Ön seçim sürecinde, bu vekillerin sahada teşkilatlarla da ilgilenmeyeceği iddia edildi.