Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Ön seçim erken süreç yanlış

Ön seçim erken süreç yanlış

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP Genel Merkezi, İmamoğlu’na imza vermeyen 17 vekilin peşine düştü. “Neden imza vermediniz” sorusu yöneltilen vekiller “Ön seçim için çok erken. Süreç yanlış yürütülüyor” dedi.

CHP’de ön seçimde yarışacak tek adayın Ekrem İmamoğlu olmasının ardından Genel Merkez’in İmamoğlu’na imza vermeyen 17 vekilin peşine düştüğü bildirildi. Meclis’te 133 sandalye ile temsil edilen CHP’de genel merkez, milletvekillerini tek tek arayarak, “Aday adaylığı sürecinde imza verin, parti içi demokrasiye katkı sunun” çağrısında bulundu.

BAZILARI YURT DIŞINDA

Bu vekillere “Neden imza vermediniz” sorusu da yöneltildi. Özel’e yakın olan ancak ön seçime karşı olanlardan bazıları “Tek adayla seçime gidilmez. Ön seçim için çok erken. Süreç yanlış yürütülüyor” dediği öğrenildi. 23 Mart’ta yapılacak ön seçim için gün sayan Ekrem İmamoğlu’na imza atmayan vekiller genel merkezin takibine alındı. 17 vekilden bazıları yurt dışında olduğu için imza atamadığını söylerken, kimisi de sürecin yanlış yönetildiğini belirtti. İmza vermeyen vekillerin ilerleyen günlerde genel merkez tarafından takip edileceği dillendiriliyor. Ön seçim sürecinde, bu vekillerin sahada teşkilatlarla da ilgilenmeyeceği iddia edildi.



#CHP
#Siyaset
#Politika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Hurda teşviki düzenlemesi nasıl olacak? 12 otomobil markası