Ongun ve Bağdatlı’ya eskort ayarlamış

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Denizli, ifadesinin ardından uyuşturucu testi vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyasında yer alan tanık beyanında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında “eskort ayarladığı” yönünde iddialar yer aldı.

KOKAİN İÇİP PARTİLEMİŞLER

Dosyadaki tanık S.H., ifadesinde, 2023 yılının yaz aylarının sonlarına doğru, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun’un İzmir’e uçakla geldiğini, kendisinin ise karayoluyla Çeşme’ye geçtiğini belirterek, Konak’taki bir restoranda başlayan görüşmenin ardından bir gece kulübüne ve daha sonra bir daireye geçildiğini anlattı. Konak’taki bir apartmanın en üst katına Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve 3 kadını bıraktığını anlatan Tanık S.H., bir müddet sonra 2 kadın daha daireye geldiğini, bu sırada Bağdatlı’nın kendisine alkol ve abur cubur alışverişi yapmasını söylediğini anlattı. Bir şişe viski, birkaç paket cips ve çerez alarak ikamete döndüğünü söyleyen S.H., “İkamete döndüğümde kapıyı yarı çıplak halde Emrah bey açtı. İkametteki kadınların çıplak olduğunu, masadaki tabakta kokain olduğunu gördüm. Gece kulübünden çıkıp bu daireye gittiğimizde Emrah ve Murat arasında Lal Denizli’nin kendilerine eskort ayarladığını, İstanbul Belediyesi üzerinden bir ihale almak istediğini söylediğine dair konuşmalara şahit oldum. Hatta gecenin sonunda eve gelen 5 kadından üçünün ödemesini Emrah’ın bize verdiği harcırah üzerinden ben yaptım” dedi.

ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN YAPMIŞ

Tanık S.H’nin ifadesinde olayla ilgili şu ifadeler dikkat çekti: “Murat açıkça Emrah'a Lal Denizli’nin İBB üzerinden bir ihale almak istediğini kendilerine şirin gözükmek ve jest yapmak için bu geceyi Lal'in organize ettiğini, karşılığında Lal Denizli’ye İBB'den bir ihale vereceğini ancak buna karşılık olarak kendilerinin de İzmir yada Çeşme belediyesinden bir ihale alacaklarını söyledi.”

İDDİALARI YALANLADI

Savcılık sorgusunda tanık beyanı Lal Denizli’ye okunarak soruldu. Denizli, söz konusu tanığı tanımadığını, beyanların “iftira” olduğunu belirterek tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. İBB’den veya başka bir belediyeden ihale alınmasına yönelik herhangi bir girişiminin olmadığını savunan Denizli, söz konusu iddialar nedeniyle tanık hakkında şikayetçi olacağını kaydetti. Gizli Kalsın ve Kütüphane isimli mekanları bildiğini anlatan Denizli, Gizli Kalsın’a yaklaşık 10 yıl önce üniversite öğrencisiyken gittiğini, Kütüphane isimli mekâna ise yaklaşık 3 ay önce avukatıyla bir toplantı sonrası restoran kısmında yemek için uğradığını söyledi. Denizli, gece kulübü bölümüne çıkmadığını ve burada uyuşturucuya ilişkin herhangi bir görgü ya da bilgisinin olmadığını ifade etti.

UYUŞTURUCU KULLANAN ORTAMDA BULUNMAMIŞ

Tanık S.H.’nin 4 Şubat 2026 tarihli beyanında yer alan, İzmir’de bir restoran ve devamında gece kulübü ile bir dairede gerçekleştiği öne sürülen buluşmaya ilişkin iddiaların sorulması üzerine Denizli, söz konusu kişiyi tanımadığını belirterek, anlatılanların tamamının iftira olduğunu savundu. Denizli, 2023 yılında Çeşme Belediye Başkanı olmadığını, 30 Ocak 2024 itibarıyla adaylığının belirlendiğini, bahsi geçen tarihlerde adaylığının dahi bulunmadığını kaydetti. İBB’den veya başka bir belediyeden ihale alınmasına ilişkin iddiaları da reddeden Denizli, tanık hakkında şikayetçi olacağını ifade etti. Gizli tanık beyanında yer alan uyuşturucu kullanımı, Swiss Otel’de düzenlendiği öne sürülen partiler ve imar planlarına ilişkin iddialar da Denizli’ye soruldu. Denizli, uyuşturucu kullandığı ya da uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

İMAMOĞLU SEÇTİRMİŞ

İfade tutanağında yer alan gizli tanık G.'nin anlattıklarına göre, "Daha önce Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Denizli, Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle Çeşme Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu kendi ekibini Çeşme'ye gönderdi.

Belediye kadrosu İmamoğlu tarafından seçildi" dedi. Gizli tanık G. belediye çalışanlarının çok sayıda usulsüz işleme imza attığını öne sürdü.







