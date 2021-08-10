Orman yangınlarıyla mücadele için havalandı: İHA'lardan 872 saatlik uçuş

İHA'lar sadece yangını değil risk altındaki personeli de görüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bazı illerde çıkan ve çoğu kontrol altına alınan orman yangınları ile mücadeleye önemli katkılar sağladı. 'Yeşil vatan'ın korunmasında ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışma yürüten Milli Savunma Bakanlığı, İHA'ları orman yangınları ile mücadelede de yoğun olarak kullandı. Söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme yönleri hassas koordinat ile anlık olarak ilgili merkezlere bildirilirken, bu faaliyetler kapsamında İHA'lar bugüne kadar 872 saat uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca yangın bölgelerinde 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel de görev aldı.

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'GÖKTÜRK' UYDULARINDAN ANLIK GÖRÜNTÜ

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları 'Göktürk-1' ve 'Göktürk-2' de Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı'na bağlı uydularla çekilen görüntüler, yangınla mücadele eden bakanlıklar ve ilgili kurumlara da gönderildi. Görüntülerle çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlerle de yangında mahsur kalanlara yönelik keşif ve arama-kurtarma uçuşları gerçekleştirildi.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlanırken, mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere nakli de sağlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar da valiliklerin talebi üzerine Hatay, Isparta, Denizli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesi ve sonrasındaki soğutma çalışmalarında yoğun görev aldı.

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