Gündem Orman yangınlarıyla mücadele için havalandı İHAlardan 872 saatlik uçuş
MUĞLA

Orman yangınlarıyla mücadele için havalandı: İHA'lardan 872 saatlik uçuş

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları (İHA), orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Orman yangınlarıyla mücadele için havalandı: İHAlardan 872 saatlik uçuş
İHA'lar sadece yangını değil risk altındaki personeli de görüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bazı illerde çıkan ve çoğu kontrol altına alınan orman yangınları ile mücadeleye önemli katkılar sağladı. 'Yeşil vatan'ın korunmasında ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışma yürüten Milli Savunma Bakanlığı, İHA'ları orman yangınları ile mücadelede de yoğun olarak kullandı. Söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme yönleri hassas koordinat ile anlık olarak ilgili merkezlere bildirilirken, bu faaliyetler kapsamında İHA'lar bugüne kadar 872 saat uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca yangın bölgelerinde 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel de görev aldı.

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'GÖKTÜRK' UYDULARINDAN ANLIK GÖRÜNTÜ
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları 'Göktürk-1' ve 'Göktürk-2' de Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı'na bağlı uydularla çekilen görüntüler, yangınla mücadele eden bakanlıklar ve ilgili kurumlara da gönderildi. Görüntülerle çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağlandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlerle de yangında mahsur kalanlara yönelik keşif ve arama-kurtarma uçuşları gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlanırken, mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere nakli de sağlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar da valiliklerin talebi üzerine Hatay, Isparta, Denizli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesi ve sonrasındaki soğutma çalışmalarında yoğun görev aldı.

İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor
GÜNDEM
İHA'lar dakikada 35 milyon dekarlık ormanlık alanı tarıyor

İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
FOTOĞRAF 20
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Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Adana ve Osmaniye'de 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı.
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Adana'da 27 ve Osmaniye'de 5 orman yangınından, havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesiyle bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Yangın Komuta Merkezine İHA'ların ilettiği görüntüler, alevlerin söndürülmesinde önemli rol oynadı.
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İHA'ların ilettiği noktalara tam isabet su bırakan uçak ve helikopterler ile kara ekiplerinin müdahalesi, yangınların söndürülmesini sağladı.
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Bölgedeki sarp arazi yapısı nedeniyle havadan müdahalenin önem taşıdığı noktalarda, çok sayıda uçak ve helikopter görev aldı.
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Alevlere müdahale, pilotların cep telefonu kamerasında<br> <br> İHA'dan alınan görüntülerle yangın bölgesine yönlendirilen hava ekipleri, yangınla mücadelede önemli görev üstlendi.
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Helikopter pilotları, alevlere müdahale ettikleri anları cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.
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Görüntülerde, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekilen alanlara helikopter ve uçakların nokta atışı su bırakması yansıdı.
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Adana ve Osmaniye'de 32 yangın kontrol altında veya söndürüldü<br> <br> Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 27 Temmuz-4 Ağustos'ta 32 orman yangını çıktı. Bazıları 4 gün süren yangınların bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.
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Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz#39;da başlayan ve rüzgarı da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçrayan yangın, karadan 24 saat, havadan da günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren müdahalelerle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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Ekipler, Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangını da özverili çalışmayla 31 Temmuz'da kontrol altına aldı.
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Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayıp Kadirli ilçesine kadar yayılan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle 31 Temmuz'da kontrol altına alındı.
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İHA'lar tespit etti: Orman yangınları helikopter ve uçakların müdahalesiyle kontrol altına alındı
Adana ve Osmaniye'de, İHA'ların nokta tespitiyle yer bildirmesi, söndürme uçakları ve helikopterleri ile yer ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 27 Temmuz-4 Ağustos'ta çıkan 32 orman yangınından bazıları kontrol altına alındı, bazıları da tamamen söndürüldü.


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Aşı olmayan<br> giremeyecek

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