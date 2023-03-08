Ormancı türküsünün yaşandığı köyün ismi değişiyor

Çaykübü Mahallesi
1960 yılında Yatağan’da Muğla’nın Merkez ilçesi Menteşe ilçesine bağlanan, 1980 sonrası da ismi Çaykübü olarak değiştirilen Ormancı Türküsünün yaşandığı mahallenin isminin tekrar Ormancı türküsünde geçen Gevenes olarak değiştirilmesi için Mahalle sakinleri tarafından Menteşe Kaymakamlığına başvuru yapıldı.Başvurunun ardından Kaymakamlık isim değişikliğinin yapılması için başvuru dilekçesi Menteşe Belediye Meclisine gönderildi. Menteşe Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan meclis toplantısında isim değişikliği ve gerekçesi ile meclis üyelerine okundu.
Menteşe Belediye Meclisinde Çaybükü isminin ‘Gevenes’ olarak değiştirilmesi içi yapılan oylamada oy birliği ile değişiklik yapılması ve konunun İnceleme Komisyonuna gönderilmesine karar verildi. İnceleme komisyonu tarafından Nisan ayında yapılacak Menteşe Belediyesi Olağan Meclis toplantısında isim değişikliğinin onaylanarak Kaymakamlığa ve ardından İçişleri Bakanlığı’na Çaybükü isminin ‘Gevenes’ olarak değiştirilmesi için isim değişikliği yazısının gönderilmesi bekleniyor.