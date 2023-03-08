Ormancı türküsünün yaşandığı köyün ismi değişiyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, isim değişikliğinin geçmişte Muğla’nın Büyükşehir olmadan önce İl Genel Meclisinde ‘Gevenes’ olarak değiştirilmesi için oy birliği ile karar alınmasına rağmen, ‘Türkçe’ isim olmadığı iddiası ile o dönemin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından ‘Geven’ olarak yapılan değişiklik Mahalleli tarafından kabul edilmemişti.