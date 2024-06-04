|
Gündem

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu: Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde insan kemikleri bulundu. Alandüzü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeklerin bir noktada havladığını fark eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde kemik parçaları, tişört ve ayakkabı görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

13:39 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 13:40 - 4/06/2024 Salı
DHA
Soruşturma sürüyor
Soruşturma sürüyor

Sakarya'da ihbar sonrası bir tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada meydana geldi. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu.

İhbar üzerine olay mahalline jandarma ekipleri sevk edildi.

Günlerdir kayıpmış

İncelemelerde kemiklerin bulunduğu alandaki eşyada, 21 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan Atakan Niş'e (32) ait kimlik çıktı.


Toplanan kemik parçaları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.




#cinayet
#Sakarya
#Jandarma
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Kurban satış ve kesim yerleri 2024 belli oldu! İşte İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası kurban pazarı kurulan ilçeler