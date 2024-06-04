Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu: Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi

Sakarya'da ihbar sonrası bir tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada meydana geldi. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu.
İhbar üzerine olay mahalline jandarma ekipleri sevk edildi.
Günlerdir kayıpmış
İncelemelerde kemiklerin bulunduğu alandaki eşyada, 21 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan Atakan Niş'e (32) ait kimlik çıktı.
Toplanan kemik parçaları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.