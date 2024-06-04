Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu: Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi

Bursa'da 3 çocuğunu vahşice katleden Murat Kılıç'ın (39) ifadesi ortaya çıktı. Olay günü kahvaltı yaptıkları sırada masada gördüğü bıçakla kızlarını öldürdüğünü, oğlunu ise boğarak öldürdüğünü itiraf eden Kılıç "Simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum” dedi.