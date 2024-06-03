Kan donduran cinayet: Üç bin 500 lira için öldürüp cesedi ormana attılar

Olay, 28 Mayıs gecesi Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobille gezintiye çıkan Erkan Ağuş (21), arkadaşları Ali Kılıç (23) ve Ulaş Göl (23) ile buluştu. 3 arkadaş, 3 bin 500 lira borçlu oldukları Muhammed Emin Beyazgeyik'i telefonla arayıp, ‘Gel, paranı vereceğiz' diyerek yanlarına çağırdı. Bir süre sonra şüphelilerin yanına gelen Beyazgeyik, parasını almak için otomobile bindi. Araçla bölgede birkaç tur atan şüpheliler ile Beyazgeyik arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Ağuş, tabancayla arka koltukta oturan Beyazgeyik'i göğüs, karın ve bacağından vurdu. Beyazgeyik'in öldüğünü anlayan şüpheliler, cesetten kurtulmak için 20 kilometre uzaklıktaki Hocalı Mahallesi'nde gitti.