Kamyon kamyon topluyorlar: Fiyatı 7 liraya kadar düştü 700 bin ton bekleniyor

"Havalar ısınınca tüketim bollaşacak”

Havaların ısınmasıyla karpuz tüketiminin artacağını ve fiyatların yükseleceğini vurgulayan Doğan, “Şu anda ülkemizin 21 ilinde halen yağışlar sürüyor. Havalar ısınınca tüketim bollaşacak. Ovada da karpuz çıkınca fiyatların daha iyi olacağını bekliyoruz. Bu sene karpuz ekim alanı yüzde 25 arttı. Eğer fiyatlar böyle devam ederse gelecek sene ekim alanı daha da artacaktır” diye konuştu.