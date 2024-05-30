Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! Bir şüpheli tutuklandı: Suç aleti bulundu

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri B.D.'nin çöp kutusuna kovayla ceset parçalarının olduğu çuvalları attığını tespit etti. Ancak B.D. emniyette yapılan sorguda sadece çöp attığını, içinde ceset olduğundan habersiz olduğunu söyledi. Polis, B.D.'nin evinde yaptığı aramada balta buldu. Evdeki eşyalar üzerinde yapılan çalışmalarda ölen Nihat Salih'e ait DNA bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.