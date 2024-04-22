Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi aradı. CHP'ye yakın trollerin, Google'dan buldukları jakuzi görselini paylaşarak başkanlık katında lüks jakuzilerin olduğu yalanını yayması sonrası eski başkan Şeyma Döğücü iftiraları net bir dille yalanlamış ve Başkan Alper Yeğin'e, iddiaların ispatlanması çağrısında bulunmuştu. Yanına aldığı CHP'li Başkan Alper Yeğin ile belediye binasını gezen İsmail Saymaz, aradığı jakuziyi bulamasa da görüntülediği banyoyu "burası da o meşhur bölge" sözleriyle servis etti. Yeğin'in, "Jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok." sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde 2 metrekarelik duş alanı ve abdest lavabosu yer alıyor.