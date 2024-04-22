|
Gündem

Kabaktepe'den Özel'e 'dertlenme' daveti: İBB'nin borcunun tek başına 180 milyarı aştığını biliyor musunuz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP yönetimindeki belediyeler tarafından seçim sonrasında gündeme getirilen 'borç' meselesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'dertlenme' davetinde bulundu. Belediyelerin 'borçlanma' üzerinden mağduriyet oluşturma çabasının aymazlık olduğunu vurgulayan Kabaktepe, Özel'e "CHP'li İBB'nin borcunun tek başına 180 milyarı aştığını biliyor musunuz?, Size yerel seçim boyunca İstanbul'a giriş yasağı koyan CHP'li İBB Başkanının "borç alma törenleri" düzenlediğini biliyor muydunuz?" sorularını yöneltti.

Hüseyin Berk
22:46 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:48 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel - Osman Nuri Kabaktepe
Özgür Özel - Osman Nuri Kabaktepe

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimindeki belediyeler, bir önceki dönemde yönetimi sağlayan isimleri ve partileri suçlayarak 'belediyelerin milyarlarca lira' borcu olduğunu iddia ediyor.

Buna son örnek, 30 yıldır CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'in Konak ilçesinin yeni Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu oldu.
"Borç içinde bir belediyeyiz."
diyen ve işçilerin maaşlarının ödeneceğinin sözünü veren CHP'li Mutlu,
"Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım"
dedi.

Kabaktepe'den Özgür Özel'e 'dertlenme' çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP yönetimindeki belediyeler tarafından seçim sonrasında gündeme getirilen 'borç' meselesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'dertlenme' çağrısında bulundu.

CHP'li isimlerin algı oluşturma gayesinde olduğunu vurgulayan Kabaktepe,
"Bu başta İstanbul ve İzmir il/ilçe belediyeleri olmak üzere, yönetemedikleri belediyelerin borç batağını gizlemek ve önümüzdeki beş yılı hizmet değil, bahane siyaseti ile geçirme arzusudur."
ifadelerini kullandı.

Özel'e 'belediye borcu' soruları

Belediyelerin 'borçlanma' üzerinden mağduriyet oluşturma çabasının aymazlık olduğunu vurgulayan Kabaktepe, Özel'e dört farklı soru yöneltti.

"CHP'li İBB'nin borcunun tek başına 180 milyarı aştığını biliyor musunuz?"
diye soran Kabaktepe,
"Size yerel seçim boyunca İstanbul'a giriş yasağı koyan CHP'li İBB Başkanının "borç alma törenleri" düzenlediğini biliyor muydunuz?"
dedi.
Kabaktepe'nin X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"CHP yönetimi ve belediye başkanlarının algı oluşturma gayeleri, başta İstanbul ve İzmir il/ilçe belediyeleri olmak üzere, yönetemedikleri belediyelerin borç batağını gizlemek ve önümüzdeki beş yılı hizmet değil, bahane siyaseti ile geçirme arzusudur.

Kanaatimizce; Konak Belediye Başkanı dahil CHP'li birçok belediye başkanının, “çekinmeden” CHP'den devraldıkları kendi belediyelerinin borç batağında olduğunu ifade etmelerine gelen tepkiler, yapılmak istenenin en önemli göstergesidir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, yıllardır yönettikleri ve maaş ödeyemez duruma getirdikleri belediyeler hakkında dertlenmeye davet ediyorum.

Herkes biliyor ki; “Asla borçlanmayacağız” iddiası ile koltuğa oturdukları İstanbul ve “kalemiz” dedikleri İzmir Büyükşehir Belediyelerinin borçları, bahsi geçen belediyeleri borçlanamaz hale getirmiştir. İstanbul özelinde borç, önceki dönemlerle mukayese edilemez duruma gelmiştir.

Daha geçen hafta CHP'li İBB yönetimi, belediye meclisinden devasa borçlanma yetkisi alırken, belediyelerin borçlanması üzerinden mağduriyet oluşturma çabası aymazlıktır.

Bu bağlamda Sayın Özel'e kamuoyu adına soruyoruz:

▪️CHP'li İBB'nin borcunun tek başına 180 milyarı aştığını biliyor musunuz?
▪️Size yerel seçim boyunca İstanbul'a giriş yasağı koyan CHP'li İBB Başkanının "borç alma törenleri" düzenlediğini biliyor muydunuz?
▪️Belediyelere dair borç meselesini sürekli gündemde tutuyor olmanız, şimdiden 'havlu atma' girişimi midir?
▪️Yıllardır yönettiğiniz CHP’li belediyelerin borçlarını biliyor musunuz?"

İsmail Saymaz CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi aradı duşakabin buldu

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi aradı. CHP'ye yakın trollerin, Google'dan buldukları jakuzi görselini paylaşarak başkanlık katında lüks jakuzilerin olduğu yalanını yayması sonrası eski başkan Şeyma Döğücü iftiraları net bir dille yalanlamış ve Başkan Alper Yeğin'e, iddiaların ispatlanması çağrısında bulunmuştu. Yanına aldığı CHP'li Başkan Alper Yeğin ile belediye binasını gezen İsmail Saymaz, aradığı jakuziyi bulamasa da görüntülediği banyoyu "burası da o meşhur bölge" sözleriyle servis etti. Yeğin'in, "Jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok." sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde 2 metrekarelik duş alanı ve abdest lavabosu yer alıyor.


#Osman Nuri Kabaktepe
#Özgür Özel
#CHP
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
11 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi vefat etti