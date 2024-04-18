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30 yıldır CHP yönetiminde olan belediyenin başkanından borç itirafı: Gerekirse pankart asacağım!

30 yıldır CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'in Konak ilçesinde işçi maaşlarının ödeneceğini söyleyen Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu “Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım” dedi.

00:37 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:43 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu açıklama yaptı.
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu açıklama yaptı.

Konak Belediyesi Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği nisan ayı ikinci olağan oturumunda 2023 yılı Faaliyet Raporu’nu kabul etti. Oy çokluğuyla meclisten geçen rapor hakkında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mutlu'nun açıklamaları şöyle:

"BORÇ İÇİNDE BİR BELEDİYEYİZ"

"Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar, çok uzun süre yöneticilik yapmış biri olarak, bir gün bile maaşları geciktirmedim. Bununla da övünen bir insandım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey.

Bunu göreve gelmeden de rica etmiştim. Diğer her şey bir yana işçinin maaşının ödenmesi benim kırmızı çizgimdir. Ben solcu bir aileden geliyorum. Emek en yüce değerdir diye öğrendim. Bir gün işçisinin maaşını geciktirmeyen bir babanın çocuğu olarak yetiştim. Üçüncü gündeyiz ve yarın ödüyoruz. Parça parça ödemeyi teklif ettim, sendika bunu kabul etmedi, tam talep etti. Memura ödeme yaptık, işçimizin maaşının tamamı da yarın ödeniyor. Asla dahil olmadığım, içinde hiç payımın olmadığı bir zor durum yaşatıldı. Bu durumdan dolayı, tüm işçi arkadaşlarımızdan bu durumu yaratanlar adına özür diliyorum. Bir daha da böyle bir şey yaşanmaması adına mali disiplin, tasarruf tedbiri, ne varsa Konak Belediyesi de yaşayacak."

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIM"

Konuşmasının sonunda kentsel dönüşümün de en kısa zamanda başlayacağı müjdesini veren Başkan Mutlu, 6 Şubat’ta yaşanan depremin acısının hala devam ettiğini ve sağlıklı, güvenli binalarda yaşamanın anayasal bir hak olduğunu ifade etti. Başkan Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kentsel dönüşüm önemli ve ben mimar olarak çok hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini söyledim. Bu dönüşümün başlamamış olmasının sancılarını seçim alanında yaşadık. Bir beş yıl sonra aynı şeyi yaşamamak adına kentsel dönüşümü çok hızlı başlatacağım. 2021 yılında biten planların 2024’te neden uygulanmadığı, hangi mahkeme süreçlerine takıldığı, parselasyon süreçlerinin niye geciktiği gibi konuları biz de çalıştık. Dönüşüm en hızlı nereden başlayacaksa, oradan başlatılır. Biz de bu konu üzerine kafa yorup oradan başlayacağız. Güvenli binalarda barınma hakkı anayasal bir hak. Bu aslında devletin politikası olmalı. Biz bunu hep söylüyoruz. 6 Şubat’ta yaşanan depremin acısı hala hepimizin içinde. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması aslında ülke politikası olmak zorunda. Tek başına Konak Belediyesi’nin, Büyükşehir’in ya da herhangi bir şehrin değil ülkemizin sorunu. Biz de depremleri ülke olarak Japonya gibi karşılamalıyız. Bu Konak’tan başlayarak bütün ülkenin politikası olsun diye elbirliğiyle çalışmak isterim.”


İsmail Saymaz CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi aradı duşakabin buldu

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi aradı. CHP'ye yakın trollerin, Google'dan buldukları jakuzi görselini paylaşarak başkanlık katında lüks jakuzilerin olduğu yalanını yayması sonrası eski başkan Şeyma Döğücü iftiraları net bir dille yalanlamış ve Başkan Alper Yeğin'e, iddiaların ispatlanması çağrısında bulunmuştu. Yanına aldığı CHP'li Başkan Alper Yeğin ile belediye binasını gezen İsmail Saymaz, aradığı jakuziyi bulamasa da görüntülediği banyoyu "burası da o meşhur bölge" sözleriyle servis etti. Yeğin'in, "Jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok." sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde 2 metrekarelik duş alanı ve abdest lavabosu yer alıyor.


#Konak Belediyesi
#CHP
#İzmir
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