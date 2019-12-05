Osmaniye'de 475 gram 'selenyum 74' ele geçirildi: Piyasa değeri 5 milyon dolar

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yolcu otobüsü ile kente gelen ve takip edilen S.C., Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNDEM Tekirdağ'da 5 kilo "Selenyum 74" ele geçirildi

DHA 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

Şüphelinin yanında bulunan valizde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında selenyum maddesi ele geçirildi.

DHA 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

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Madde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na analiz yapılmak üzere teslim edildi. Elementel Analiz Laboratuvarında X-ışını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi.

Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.