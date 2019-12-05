Gündem Osmaniyede 475 gram selenyum 74 ele geçirildi Piyasa değeri 5 milyon dolar
OSMANİYE

Osmaniye haber: 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi

Osmaniye'de 475 gram 'selenyum 74' ele geçirildi: Piyasa değeri 5 milyon dolar

Osmaniye'de jandarma ekipleri, satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen selenyum
Ele geçirilen selenyum

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yolcu otobüsü ile kente gelen ve takip edilen S.C., Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 5 kilo "Selenyum 74" ele geçirildi
GÜNDEM
Tekirdağ'da 5 kilo "Selenyum 74" ele geçirildi

DHA
5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

Şüphelinin yanında bulunan valizde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında selenyum maddesi ele geçirildi.

DHA
5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

Çok tehlikeli madde Ankara'da ele geçirildi: 4,5 milyon dolara satacaklardı
GÜNDEM
Çok tehlikeli madde Ankara'da ele geçirildi: 4,5 milyon dolara satacaklardı

Madde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na analiz yapılmak üzere teslim edildi. Elementel Analiz Laboratuvarında X-ışını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi.

Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi
FOTOĞRAF 6
Title
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Title
Yolcu otobüsü ile kente gelen ve takip edilen S.C., Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Title
Şüphelinin yanında bulunan valizde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında selenyum maddesi ele geçirildi.
Title
Madde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na analiz yapılmak üzere teslim edildi.
Title
Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi.
Title
Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekipleri, satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.


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