ÖSYM 2 ayrı sınav ile 2025 sınavlarını tamamlayacak

ÖSYM 2 ayrı sınav ile 2025 sınavlarını tamamlayacak

12:0526/12/2025, Cuma
DHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini hafta sonu yapılacak 2 ayrı sınavla tamamlayacak.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı ile ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Ankara'da yapılacak. Böylece ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini hafta sonu yapılacak 2 ayrı sınavla tamamlayacak. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı, 4 grup şeklinde gerçekleştirilecek. 1'inci Hukuk Grubu cumartesi günü 10.15’te başlayacak. 120 dakika sürecek sınav 12.15’te sona erecek. 2’nci Maliye Grubu aynı gün 14.45’te başlayacak. 120 dakika sürecek sınav 16.45’te sona erecek. 3’üncü İktisat Grubu pazar günü 10.15’te başlayacak. 120 dakika sürecek sınav, 12.15’te sona erecek. 4’üncü Kompozisyon-Seçimlik Grup aynı gün 14.45’te başlayacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumların her biri için tek bina ve 4 salon kullanılacak. Her oturuma 125 aday katılacak. Sınav sonuçları 28 Ocak 2026’da açıklanacak.



SONUÇLAR 30 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınavı ise 14.15’te başlayacak. Adaylar saat 14.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacak. 60 dakika sürecek sınav 15.15’te sona erecek. Sınav, yüzde 70 test ve yüzde 30 klasik usulde olacak. Sonuçlar adaylara, sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde duyurulacak. Sınav tek binada 9 salonda yapılacak, 200 aday sınava katılacak. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Hafta sonu uygulanacak sınavlarda toplam 203 görevli yer alacak.



‘YOĞUN SINAV TAKVİMİ SONA ERECEK’

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy düzenlenecek sınavlarla ilgili, "Hafta sonu yapılacak Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı ve ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile her 2 kurumun ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı seçimi yapılacak. Yıl boyunca devam eden yoğun sınav takvimi bu 2 sınavın gerçekleştirilmesiyle sona erecek. 2025 yılında milyonlarca adayın katıldığı sınavları, planlanan takvim doğrultusunda tamamlamış olacağız. 2025 yılı ÖSYM’nin ölçme-değerlendirme alanında güven veren, standart belirleyen ve sürekli kendini yenileyen bir yıl oldu. Bu uygulamalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




