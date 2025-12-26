Yeni Şafak
Yaz tatili kalkıyor eğitim sistemi sil baştan: YÖK başkanı '3 sömestr modeli'nin detaylarını resmen duyurdu

11:2626/12/2025, Cuma
Yükseköğretimde taşlar yerinden oynuyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitimiyle ilgili devrim niteliğindeki planı resmen duyurdu. Milyonlarca öğrencinin alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni modelde 4 yıllık lisans süresi tarihe karışırken, yaz tatilleri için de radikal bir karar alındı. 2026-2027 döneminde başlayacak ve akademik takvimi sil baştan yazacak '3 sömestr' döneminin tüm detayları belli oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite lisans eğitiminde devrim niteliğinde bir değişikliğe hazırlanıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans sürelerini 3 yıla indirecek yeni modeli resmen duyurdu. 2026-2027 döneminde başlaması planlanan sistemde, öğrencilerin korkulu rüyası "kredi kaybı" yaşanmayacak ancak üniversitelerdeki geleneksel 3 aylık yaz tatili dönemi kapanacak.

DERS YÜKÜ AZALMAYACAK SÜRE KISALACAK


Prof. Dr. Özvar, üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıl olarak uygulanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu noktada öğrencilerin en çok merak ettiği "Eğitimin kalitesi düşecek mi?" sorusuna da yanıt verildi.


Yeni modelde, ders içeriklerinde veya mezuniyet için gerekli kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeyecek. Özvar, toplam sürenin kısaltılmasının dersleri eksilterek değil, takvimi sıkılaştırarak sağlanacağının altını çizdi

EYLÜL'DE BAŞLAYACAK TEMMUZ'DA BİTECEK


Dört yıla yayılan müfredatın üç yıla nasıl sığdırılacağı konusu da açıklığa kavuştu. Üçüncü bir dönemin akademik takvime eklenmesiyle, gerekli ders saatleri tamamlanacak. Bu ek sürenin kaynağı ise yaz tatilleri olacak.


Planlanan düzenleme hayata geçtiğinde, üniversiteler eylül ayının başında kapılarını açacak ve akademik yıl temmuz ortasına kadar aralıksız devam edecek. Böylece öğrenciler, yaz aylarının önemli bir bölümünü okulda geçirecek.

ÖZVAR: "YILDA 3 SÖMESTR MANTIĞI GELİYOR"


YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerle ortak yürütülen bu çalışmanın teknik detaylarını ve mantığını şu sözlerle aktardı:


"Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine acaba diyoruz yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz? Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isteriz. Yani bir sene içerisinde 3 farklı sömestr mantığı olacak."

Mevcut sistemdeki yarıyıl sürelerinin de revize edileceğini belirten Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:


"14 hafta sürüyor bir yarıyıl eğitimi, bunu biraz daha kısaltacağız ancak öğrencilerin alacağı krediyi, yapacağı projeyi azaltmayacağız. Daha yoğunlaşmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlıyoruz."

Yeni eğitim modelinin detaylarının önümüzdeki günlerde daha net bir halde duyurulması bekleniyor...

