Yaz tatili kalkıyor eğitim sistemi sil baştan: YÖK başkanı '3 sömestr modeli'nin detaylarını resmen duyurdu

DERS YÜKÜ AZALMAYACAK SÜRE KISALACAK





Prof. Dr. Özvar, üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren üç yıl olarak uygulanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu noktada öğrencilerin en çok merak ettiği "Eğitimin kalitesi düşecek mi?" sorusuna da yanıt verildi.





Yeni modelde, ders içeriklerinde veya mezuniyet için gerekli kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeyecek. Özvar, toplam sürenin kısaltılmasının dersleri eksilterek değil, takvimi sıkılaştırarak sağlanacağının altını çizdi