ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2026-YDUS ve e-YDS 2026/4 İngilizce yarın, e-YDS 2026/5 İspanyolca/İtalyanca 3 Mayıs Pazar günü yapılacak.

YDUS, Ankara'da düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav için 11 bina ve 172 salon kullanılacak.

Sınav, mesleki bilgi üzerine uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek amacıyla yapılacak.

Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacak. Açık uçlu soruların sorulacağı yazılı sınavın yapılacağı alanlarda 60 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Üç farklı dilde e-YDS uygulaması yapılacak

Elektronik Yabancı Dil Sınavları, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak.

e-YDS/İngilizce 47 salonda, e-YDS/İspanyolca/İtalyanca 19 salonda düzenlenecek. e-YDS/İngilizce 2 Mayıs Cumartesi, e-YDS/İspanyolca/İtalyanca 3 Mayıs Pazar saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler uygulanacak. 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 16.45'te sona erecek sınavlarda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı gün açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

"Bin 224 kişi görev yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YDUS'a 5 bin 55, e-YDS/4'e 5 bin 339, e-YDS/5'e ise 1117'si İspanyolcadan, 346'sı İtalyancadan olmak üzere toplam 1463 adayın başvurduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Sınavlara katılacak 24 engelli aday için elektronik sınav merkezlerinde ve binalarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 100 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlisi dahil 1224 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim"







