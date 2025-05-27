Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

09:2527/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli yönüne giden Mevlüt Ç.'nin (47) kontrolünü yitirdiği 67 AAE 132 plakalı otomobil, virajda refüje çarparak, takla attı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Mevlüt Ç., annesi Emine Ç. (66) ile kızı Melike Ç. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Zonguldak
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Adana kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı