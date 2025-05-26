Kaza testlerinde fark attılar: İşte dünyanın en güvenli 5 otomobili

Avrupa'nın çarpışma test kurumu Euro NCAP, 2025'in en güvenli otomobillerini açıkladı. Sıralamada Japon ve Alman markaları yer bulamadı!
1/5
Tesla Model 3
2/5
Polestar 3
3/5
Audi A6
4/5
Voyah Courage
5/5
Geely Ex 5
#Araba
#Güvenilir
#Test
Avrupa'nın çarpışma test kurumu Euro NCAP, 2025'in en güvenli otomobillerini açıkladı. Sıralamada Japon ve Alman markaları yer bulamadı!
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