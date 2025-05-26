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Kaza testlerinde fark attılar: İşte dünyanın en güvenli 5 otomobili

Kaza testlerinde fark attılar: İşte dünyanın en güvenli 5 otomobili

11:0326/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Avrupa'nın çarpışma test kurumu Euro NCAP, 2025'in en güvenli otomobillerini açıkladı. Sıralamada Japon ve Alman markaları yer bulamadı!

Tesla Model 3

Polestar 3

Audi A6

Voyah Courage

Geely Ex 5

#Araba
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#Test
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