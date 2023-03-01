Övgün Ahmet Ercan’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım art niyetim yoktu

Deprem ülkesi olan Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Depremde yalan haberlerle de mücadele edildi

Sarsıntıların yaşandığı ilk dakikalar ve devam eden günlerde, özellikle sosyal medya yalan yanlış haberlerle çalkalanıp durdu.

Teyitsiz ve var olmayan ihbarlar yüzünden bazı noktalara yardımlar bile gecikti.





Dezenformasyonla mücadele yasası gereğince yalan haber ve yanlış bilgilere yer verenler tek tek tespit edilerek, haklarında inceleme başlatıldı.

"Korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" iddiası

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında soruşturma açtı. Twitter hesabından “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklinde bir paylaşım yapan Ercan, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alındı. Övgün Ahmet Ercan, daha sonra Malatya'ya getirildi.





Emniyetteki ifadesi: Pişmanım

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, “Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım.” dediği öğrenildi.















