|
Reklam
Reklam
Gündem

Övgün Ahmet Ercan’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım art niyetim yoktu

“İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklindeki paylaşımı sonrası hakkında soruşturma açılan ve dün gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın ifadesi ortaya çıktı. Ercan’ın “Pişmanım, art niyetim yoktu” dediği öğrenildi.

13:47 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

Deprem ülkesi olan Türkiye, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Depremde yalan haberlerle de mücadele edildi

Sarsıntıların yaşandığı ilk dakikalar ve devam eden günlerde, özellikle sosyal medya yalan yanlış haberlerle çalkalanıp durdu.

Teyitsiz ve var olmayan ihbarlar yüzünden bazı noktalara yardımlar bile gecikti.


Dezenformasyonla mücadele yasası gereğince yalan haber ve yanlış bilgilere yer verenler tek tek tespit edilerek, haklarında inceleme başlatıldı.

"Korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" iddiası

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında soruşturma açtı. Twitter hesabından “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklinde bir paylaşım yapan Ercan, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alındı. Övgün Ahmet Ercan, daha sonra Malatya'ya getirildi.


Emniyetteki ifadesi: Pişmanım

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, “Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım.” dediği öğrenildi.





#Ahmet Ercan
#Kahramanmaraş
#Malatya
1 saat önce
default-profile-img
Övgün Ahmet Ercan’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım art niyetim yoktu
İngiltere'de gıda güvensizliği: Bir yılda ikiye katlandı
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin
EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bin 56 kullanıcı tespit edildi
Emlakçılarda fahiş kira denetimi: Eski ile yeni fiyatlar karşılaştırılıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.