Güvenlik güçlerini hedef alan Prof. Ahmet Ercan gözaltına alındı

Provokatif paylaşımlarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre,
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "
İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş
" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
" suçundan soruşturma başlattı.
Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Övgün Ahmet Ercan
#Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
#Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
30 minutes ago
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