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Güvenlik güçlerini hedef alan Prof. Ahmet Ercan gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla askerin afet bölgesine iki gün geç indiğini öne sürerek güvenlik güçlerini hedef alan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla gözaltına alındı.

20:17 . 28/02/2023 Salı
AA
Provokatif paylaşımlarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı.

Provokatif paylaşımlarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre,
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "
İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş
" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
" suçundan soruşturma başlattı.

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Övgün Ahmet Ercan
#Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
#Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
30 minutes ago
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Güvenlik güçlerini hedef alan Prof. Ahmet Ercan gözaltına alındı
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