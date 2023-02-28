Güvenlik güçlerini hedef alan Prof. Ahmet Ercan gözaltına alındı

OMÖ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Böke, daha önce herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilerde depremlerin ardından bir ay kadar travmaya karşı reaksiyon olabileceğini belirterek, "Bazı kişilerde bu belirtiler daha uzun sürebilir. Yani travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz tablo gelişebilir" dedi.