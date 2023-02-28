Prof. Ahmet Ercan’dan provokatif paylaşımlar: Güvenlik güçlerini hedef aldı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımlarla güvenlik güçlerini hedef aldı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek olurken güvenlik güçleri de afetin ilk gününden bu yana bölgede asayişi sağlamak için çalışıyor.
Mehmetçik 24 saat nöbet tutuyor
Çadır kentlerde oluşabilecek olası bir yangın riskine karşı 24 saat nöbet tutan Mehmetçik, deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevini de sürdürüyor.
Güvenlik güçleri sahadaki görevini kesintisiz sürdürürken muhalefetin bölgede güvenlik açığının bulunduğu iddiasına Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da destek verdi.
Övgün Ahmet Ercan güvenlik güçlerini hedef aldı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, askerin ilk iki gün afet bölgesine inmediğini iddia etti. Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: